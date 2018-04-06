Canon представила лазерный инсталляционный проектор LX MU500Z

Canon представила сверхсовременный компактный лазерный инсталляционный проектор LX MU500Z, который подойдет учебным заведениям и коммерческим организациям. Проектор основан на технологии цифровой проекции DLP и предлагает яркость 5000 люмен, аппаратное разрешение WUXGA, насыщенную цветопередачу и коэффициент контрастности 50.000:1. Благодаря качественному изображению новая модель расширит возможности выступающих в учебной аудитории или конференц-зале.

Проектор LX MU500Z имеет яркость 5000 люмен, что гарантирует отличную видимость изображения в разных помещениях — от хорошо освещенных аудиторий до открытых конференц-залов. Встроенные в устройство синий лазерный диод и желтый фосфорный диск позволяют добиться четкой и реалистичной цветопередачи одновременно с большой яркостью. Яркие и затененные области изображения отображаются с невероятной детализацией, поэтому проектор LX MU500Z станет незаменимым помощником как для преподавателей, делающих ставку на визуальную подачу материала, так и для деловых людей, желающих эффектно преподнести свою бизнес-идею и увлечь своим докладом на конференции.

Модель LX MU500Z поддерживает аппаратное разрешение WUXGA (1920 x 1200), а это означает невероятно четкое изображение с разборчивым текстом, плавной анимацией и естественным видео. Высокое разрешение станет важнейшим преимуществом ваших презентаций, цифровых вывесок и развлекательных материалов. Высококачественные DLP-панели позволяют достичь потрясающих характеристик изображения без эффекта решетки, которым грешат традиционные ЖК-проекторы. Проектор LX MU500Z сделает просмотр более комфортным за счет высокого коэффициента контрастности 50.000:1 и чистых насыщенных цветов, в том числе глубокого черного. Впечатляющее изображение поможет раскрыть новые бизнес-возможности и создать эффектную демонстрацию внутри магазина.

Компактную и легкую модель LX MU500Z очень просто устанавливать и перемещать даже в нестандартных помещениях. Так как в этом проекторе применяется лазерный источник света, он не требует длительной замены компонентов, что очень важно для загруженной офисной и академической среды. Проектор создает уровень шума всего 35 дБ, благодаря чему материалы можно демонстрировать в тишине без каких-либо неудобств.

Модель LX MU500Z можно повернуть на любой угол за счет большого диапазона сдвига объектива ±50 %, проецирования в портретном режиме и коррекции трапецеидальных искажений по четырем углам. Другими словами, под каким бы углом вы не установили проектор — даже если его не удастся идеально выровнять, вы сможете сохранить точную геометрию изображения. Модель LX MU500Z поддерживает стандарт HDBaseT для передачи HD-изображения, звука и сигналов управления на расстояние до 100 м по кабелю CAT5e. Благодаря этому, проектор LX MU500Z можно установить в любом помещении, где нужно проецировать изображение издалека, например, в крупных конференц-залах и лекционных аудиториях. Также через встроенный порт локальной сети можно следить за состоянием проектора и управлять им. Это особенно полезно в учебных учреждениях с ограниченным бюджетом, ведь ИТ-специалисты смогут быстрее диагностировать неисправности, и на обслуживание будет уходить меньше времени и денег.

Проектор имеет пять режимов обработки изображения и два пользовательских режима, что гарантирует четкое и стандартизированное проецирование любых материалов. Это особенно важно при демонстрации обучающих материалов медицинского и технического характера. Кроме того, модель LX MU500Z способна принимать различные типы 3D-сигналов и выводить на экран четкий и зрелищный 3D-контент. Добавьте глубины творческим презентациям или проецируйте завораживающие лекционные программы.

Модель LX MU500Z оснащена синим лазерным диодом и желтым фосфорным диском с рабочим ресурсом до 20 000 часов, что существенно больше, чем у ламповых источников света. В проекторе нет заменяемых частей — он прост в обслуживании и недорог в эксплуатации. Расходы на содержание LX MU500Z дополнительно сокращаются за счет возможности мгновенного включения и выключения источника света, а также пониженного энергопотребления в обычном режиме и режиме ожидания. В случае неисправности модели LX MU500Z компания Canon на следующий же день бесплатно предоставит временную замену проектора в рамках долгосрочной пятилетней гарантии . Это снижает совокупную стоимость владения и сокращает простои.