Asus представила ноутбук FX504 серии TUF Gaming. Цена

Asus представила новый игровой ноутбук FX504 серии TUF Gaming с операционной системой Windows 10, отличающийся мощной игровой конфигурацией и повышенной надежностью. Геймерский ноутбук FX504 – первый представитель новой игровой серии TUF (The Ultimate Force), включающей производительные, надежные и долговечные игровые устройства по доступной цене.

Долговечность работы ноутбука FX504 достигается в том числе за счет запатентованной системы охлаждения с защитой от пыли, а высокую производительность обеспечивают процессор Intel Core 8 поколения и видеокарта Nvidia GeForce GTX 10 серии. Ноутбук FX504 оснащен игровой клавиатурой с ресурсом 20 миллионов нажатий и 15,6-дюймовым дисплеем с частотой обновления экрана 120 Гц и системой объемного звучания формата 7.1.

Производительности ноутбука FX504 достаточно для самых современных игр и многозадачной работы, а прочная конструкция обеспечивает надежность системы. Принадлежность к игровой серии TUF гарантирует долговечную безотказную работу устройства.

Игровой ноутбук FX504 построен на базе процессора восьмого поколения Intel Core i7-8750HQ и оснащен видеокартой Nvidia GeForce GTX 1050 Ti с полной поддержкой Microsoft DirectX 12. Устройство весом 2,3 кг заключено в корпус толщиной всего 2,5 см – такое сочетание производительности и портативности подходит для многозадачной работы, развлечений и игр.

Особая система охлаждения в ноутбуке FX504 обеспечивает эффективный отвод тепла даже во время длительных игровых сессий и значительно повышает стабильность и долговечность системы. Технология HyperCool сочетает в себе систему охлаждения с защитой от пыли и функцию Fan Overboost. Система охлаждения с защитой от пыли способствует выведению загрязняющих частиц из корпуса и препятствует их налипанию на лопастях вентиляторов. Функция Fan Overboost позволяет регулировать работу вентиляторов для достижения оптимального баланса между скоростью вращения и уровнем шума.

Дополнительное отведение тепла обеспечивают медные тепловые трубки. Центральный и графический процессоры охлаждаются независимо. Особая трапецеидальная конструкция крышки на 27% повышает эффективность выведения тепла по сравнению с традиционной формой корпуса. Один из вентиляторов расположен непосредственно под выделенной группой клавиш WASD, поэтому клавиатура ноутбука остается приятно прохладной даже во время длительных игровых сессий.

Особый подход в проектировании ноутбука для геймеров позволил вывести все порты на левую сторону, а отвод тепла системы охлаждения назад. Благодаря этому ни тёплый воздух, ни дополнительные провода не будут мешать увлеченным геймерам во время напряженных игровых сессий.

Технология DTS Headphone:X формирует виртуальный пространственный звук формата 7.1 при использовании наушников, встроенных и внешних динамиков. При активации игрового профиля звуковой сигнал обрабатывается максимально точно, чтобы во время игры пользователь смог вовремя услышать, с какой стороны от него доносится звук, и получить тактическое преимущество над противниками. Встроенный эквалайзер позволяет также вручную регулировать настройки аудиосистемы.

Ноутбук FX504 оснащен клавиатурой, которая соответствует высочайшим стандартам качества и надежности TUF и в удобстве не уступает отдельным настольным клавиатурам даже во время длительных игровых сессий и при наборе больших объемов текста. Ресурс этой прочной клавиатуры составляет более 20 миллионов нажатий, вдвое больше, чем у клавиатур, устанавливаемых в обычных ноутбуках.

Клавиши с переключателями ножничного типа обладают изгибом поверхности 0,25 мм и глубиной хода 1,8 мм, что обеспечивает мягкость и точность нажатий. Клавиатура оборудована подсветкой, поэтому работать и играть на ноутбуке комфортно даже в темноте. Благодаря технологии Overstroke клавиши срабатывают, даже когда они еще не прожаты до конца – так система быстрее реагирует на действия игрока. Повышению скорости и точности управления в играх также способствуют выделенная группа клавиш WASD, широкий пробел и изолированное расположений группы клавиш со стрелками.

В ноутбуке FX504 установлен новейший модуль Wi-Fi стандарта 802.11ac второго поколения (Wave 2), обеспечивающий скорость передачи данных до 1,7 Гбит/с, что в 12 раз выше предыдущего стандарта 802.11b/g/n. Кроме того, технология MIMO с антенной конфигурацией 2x2 обеспечивает на 30% большую зону покрытия, чем однопоточная конфигурация. Можно вести потоковую трансляцию видео и играть без потери соединения, даже когда ноутбук FX504 находится далеко от маршрутизатора Wi-Fi.

Принадлежность к серии TUF – гарантия высокой производительности и надежности. Ноутбук FX504 оснащен гибридным накопителем FireCuda объемом 1 ТБ со скоростью вращения шпинделя 5400 об/мин, который позволяет загружать игры вдвое быстрее, чем более привычный жесткий диск аналогичного объема и с той же скоростью вращения. Гибридный накопитель FireCuda позволяет хранить на флеш-памяти те данные, обращение к которым происходит наиболее часто, что снижает энергопотребление и повышает производительность и долговечность системы. Кроме того, такая система работает надежнее и тише.

Игривой ноутбук Asus TUF Gaming FX504 появится в продаже в конце апреля - начале мая по цене от 55 000 руб.