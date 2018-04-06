«Ангстрем» представит более двух десятков новых разработок на выставке «ЭкспоЭлектроника-2018»

«Ангстрем», российский разработчик и производитель полупроводниковых изделий, примет участие в 21-й Международной выставке электронных компонентов, модулей и комплектующих «ЭкспоЭлектроника 2018», которая пройдет в Москве с 17 по 19 апреля.

Одной из новинок экспозиции компании «Ангстрем» на выставке станет целое семейство радиационно-стойких широкополосных прецизионных операционных усилителей (ОУ) серии 1494, которая пришла на смену операционных усилителей типа 140УД. ОУ серии 1494 предназначены для применения в аппаратуре с низким уровнем шумов, скоростных систем сбора и обработки данных, а также широкополосных измерительных системах.

Также на стенде «Ангстрем» будет представлен широкий перечень силовых транзисторов, разработанных в 2017 г. в рамках ОКР «Сила-И8». В ходе него были разработаны 95 типов мощных быстродействующих n- и p- канальных МОП (метал-оксид-полупроводник) транзисторов в металлопластмассовых и герметичных металлокерамических корпусах, которые заменили почти 3 тыс. импортных аналогов. Транзисторы выполнены по трем технологиям: LOW CHARGE, TRENCH и LOW CHARGE Space. Область применения новых транзисторов настолько широка, что позволяет говорить о масштабной замене иностранной ЭКБ: системы автоматики, системы управления электронных приводов, драйверы, коммутаторы, источники питания.

Еще одним изделием силовой электроники, которая будет представлена на стенде «Ангстрем», станет IGBT-драйвер МУ-12/150. Двухканальное драйверное ядро МУ-12/150 предназначено для управления IGBT модулями мощностью до 600А/1200В или 450A/1700В. Драйвер является функциональным аналогом драйвера 2SC0108T фирмы «Power Integrations».

Вниманию потребителей будет представлен новый ряд радиационно-стойких компараторов серии 1454. Микросхемы предназначены для быстрого преобразования дифференциальной разности напряжений и используются в аппаратуре обработки сигналов. Быстродействующие компараторы напряжения выполнены в двух металлокерамических корпусах - Н02.8-1В и 402.16-33. Микросхемы являются функциональной заменой ряда иностранных аналогов.

В рамках программы импортозамещения потребителям также будет представлена серия интегральных схем серии 5524, реализованная на стойком к радиации быстродействующем базовом матричном кристалле. Это позволяет использовать микросхемы в производстве аппаратуры космического назначения. Прямым аналогом этой линейки изделий «Ангстрема» является серия 54(H)LVC.

В ряду новинок также будет представлена продукция в пластиковых корпусах, производство которых было запущено в 2017 г. По заявлению компании, пластик, используемый для изготовления корпуса, отвечает требованиям, предъявляемым к условиям работы интегральных схем с надлежащим уровнем качества и надежности, в том числе и для аппаратуры специального назначения. Так, диапазон рабочих температур варьируется от -60°С до +125°С. Использование пластика в изготовлении микросхем позволяет снизить их вес и конечную стоимость.

«Ангстрем» ежегодно запускает в серийное производство не менее 50 новых типов интегральных схем, микропроцессоров и транзисторов промышленного и специального назначения. За последние три года было обновлено порядка 20% продукции предприятия из 2 тыс. наименований.