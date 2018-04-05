«СофтЭксперт» внедряет «1С:Документооборот» в НПО «Стрела»

«СофтЭксперт» объявил о завершении первого этапа внедрения системы «1С:Документооборот 8 КОРП» в НПО «Стрела». Новая система охватила 850 рабочих мест во всех основных подразделениях предприятия. В электронный вид переведена работа с корреспонденцией и приказами. Организовано надежное хранение документов, исключена утеря оригиналов. Внутренние приказы и распоряжения доводятся до сведения сотрудников быстрее, усилен контроль за их исполнением. Все это помогает предприятию наращивать темпы производства и четко соблюдать сроки исполнения гособоронзаказа.

Научно-производственное объединение «Стрела» (Тула) работает в сфере оборонной промышленности более 65 лет. Основной специализацией компании является разработка и изготовление радиолокационной техники для наблюдения за наземными целями. Предприятие сотрудничает с такими крупными заказчиками, как Министерство обороны РФ, Пограничная служба ФСБ России, МВД, Минатом России и другими специальными государственными ведомствами. С 2002 года НПО «Стрела» входит в концерн ВКО «Алмаз – Антей».

В октябре 2014 года на научно-практической конференции с участием всех ДЗО концерна было принято решение о совершенствовании системы менеджмента качества (СМК) в течение 2015-2016 годов. Для достижения этой цели перед всеми предприятиями концерна ставились следующие задачи: внедрение локальных программных продуктов для автоматизации бизнес-процессов и отдельных видов деятельности; разработка и внедрение корпоративных документированных процедур СМК, устанавливающих единые способы ведения деятельности применительно к этапам жизненного цикла продукции; создание результативного и эффективного управления корпоративными процессами в области качества на основе технического, финансового, акционерного, правового и других форм регулирования и удовлетворения потребностей и ожиданий потенциальных заказчиков (потребителей) и других заинтересованных сторон в ходе деятельности на основе инновационного подхода.

«Стрела» работает с большим объемом организационно-распорядительной документации. Все действия в научно-производственном объединении строго регламентированы, подлежат учету и протоколированию. Такие меры необходимы для поддержания порядка, сохранения высокого уровня производительности и конкурентоспособности. При этом ежедневно на предприятии формируется достаточное количество приказов, договоров и писем с каждым из которых должно ознакомиться и согласовать множество сотрудников. Поэтому одним из важных этапов проекта совершенствования СМК в НПО «Стрела» стала оптимизация системы документооборота.

Предприятию требовалась информационная система, которая помогла бы ускорить обработку и согласование документов, организовать их надежное хранение, сократить риски утери оригиналов. Для того чтобы нарастить темпы производства и обеспечить четкое соблюдение сроков исполнения гособоронзаказа, необходимо было повысить скорость доведения до сотрудников писем, внутренних приказов и распоряжений, а также усилить контроль за исполнением поручений.

В силу специфики предприятия к системе автоматизации предъявлялись такие требования, как высокая степень надежности и конфиденциальности обрабатываемых данных, грамотное разграничение прав доступа к документам, гибкость и масштабируемость. Предпочтение было отдано системе «1С:Документооборот 8 КОРП», которая не только отвечает поставленным требованиям, но эффективно интегрируется с другими системами «1С», использующимися на предприятии.

По итогам открытых торгов партнером по внедрению стала компания «СофтЭксперт», являющаяся единственным в Туле «1С:Центром компетенции по документообороту» и уже неоднократно осуществлявшая поставку и настройку программного обеспечения и оборудования для НПО «Стрела».

На первом этапе проекта были автоматизированы задачи обработки и хранения входящей документации. Система была развернута на 850 рабочих местах (в основном это руководители и сотрудники канцелярии) во всех службах и подразделениях предприятия.

В электронный вид переведена регистрация корреспонденции и приказов. Организовано надежное хранение документов: бумажные версии входящих писем и договоров хранятся в архиве, а электронные документы и скан-копии оригиналов - в базе «1С:Документооборота». Для того чтобы ознакомиться с содержанием того или иного документа, сотрудникам больше не нужно искать его оригинал - всю необходимую информацию можно быстро найти в системе. Согласующие лица и исполнители работают только с электронными версиями документов, что существенно снижает риски утери оригиналов.

Ознакомление сотрудников с внутренними приказами и распоряжениями (в том числе за прошедшие годы), а также выдача поручений и контроль их исполнения осуществляются теперь в электронном виде. Для того чтобы передать приказ или поручение, сотрудникам больше не нужно бегать из корпуса в корпус. Это значительно упростило и ускорило работу с документами. Содержание организационно-распорядительной документации теперь быстрее доводится до сведения адресатов, в результате задачи выполняются более оперативно. Это положительно сказалось на темпах производства и реализации требований по соблюдению сроков выполнения гособоронзаказа.

Усилен контроль за исполнением поручений. Если раньше для этих целей использовались только карточки, которые распечатывались из программы собственной разработки НПО «Стрела», то теперь к задаче контроля подключены типовые инструменты «1С:Документооборота». Руководитель, выполняющий функции контролера, может в любой момент времени получить в системе информацию о выданных поручениях, сроках их исполнения, документах, по которым выставлены задачи. Понимание того, что эффективность работы каждого сотрудника теперь легко отслеживается в режиме онлайн, способствует повышению общей исполнительской дисциплины на предприятии.

Начальник управления информационных технологий НПО «Стрела» Сипченко Сергей Юрьевич отметил: «Мы полностью довольны результатами первого этапа внедрения системы "1С:Документооборот 8 КОРП". Все задачи, которые ставились в день подписания договора, к настоящему дню выполнены. При этом были полностью соблюдены все специфические требования автоматизации режимного предприятия и учтены его масштабы. Впереди нас ждет второй этап проекта, в ходе которого мы намереваемся совместными усилиями автоматизировать процедуры согласования договоров и расширить географию приказов, перевести в электронный вид служебные записки, а также провести работы по подключению к системе дополнительных пользователей».