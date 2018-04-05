«Парус» разработал систему для учета движения маркированных лекарственных препаратов

«Парус», российский разработчик информационных систем для государственного управления и бизнеса, объявил о включении в состав ПП «Парус – Бюджет 8» нового модуля, автоматизирующего учет движения маркированных товаров. Решение предназначено в первую очередь для участников оборота лекарственных средств, включая медицинские организации, которые в соответствии с законодательством с 1 января 2020 г. должны будут передавать данные в Федеральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП).

Модуль «Учет маркированных товаров» позволяет учитывать лекарственные препараты, их формы, дозировки, международные непатентованные наименования, операции с упаковками и обмениваться данными о движении упаковок с ФГИС МДЛП в составе ИС «Маркировка».

По заявлению «Паруса», решение отличает от аналогов автономность работы – отсутствие жесткой привязки к системе учета лекарственных препаратов. Это позволяет использовать программный продукт на уровне региона в качестве единого облачного сервиса, тем самым обеспечивая унификацию взаимодействия информационных систем всех медучреждений с ФГИС МДЛП и уменьшение расходов на ИТ-обслуживание.

На сегодняшний день ряд медицинских организаций, выступающих в роли центров компетенции по взаимодействию с ФГИС МДЛП в различных регионах, уже ведут активную подготовку к работе с ФГИС МДЛП с применением ПП «Парус – Бюджет 8», соответствующего требованиям ФНС России и Росздравнадзора.