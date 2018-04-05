«Химпром» и «Цифра» приступили к разработке аналитической системы, которая позволит экономить 11 миллионов в год

«Химпром» и «Цифра» приступили к разработке аналитической системы с использованием методов глубокого машинного обучения для цеха производства хлорметанов. Система будет выдавать рекомендации оператору цеха по выбору оптимальных параметров и технологических режимов для достижения максимальной производительности. Эта система позволит увеличить выпуск высокомаржинального продукта метиленхлорида до 46 тонн в сутки, то есть ожидается 5% рост на текущих производственных мощностях. Эффект от мероприятия прогнозируется на уровне 11 млн руб. ежегодно, при этом инвестиции окупятся менее чем за год.

Ожидается, что на реализацию проекта потребуется около 4 месяцев. На первом этапе эксперты по данным (data scientists) из «Цифры» проанализируют массивы управляющих параметров «Химпрома» и разработают математическую модель. Она будет описывать правила, по которым оператор будет получать рекомендации. На втором этапе будет разработан программный продукт (ПО), задача которого заключается в получении технологических данных из системы «Каскад» (SCADA), сравнении их с математической моделью, анализе и выдаче рекомендаций оператору цеха. На третьем этапе пройдут лабораторные тестирования разработанного продукта (офлайн тестирования у разработчика), затем на предприятии система будет подключена к системе «Каскад» (SCADA) и запущена в опытную эксплуатацию.

«Химпром» ежегодно внедряет технологии, направленные на повышение энергоэффективности и снижение нагрузки на окружающую среду.

«Сейчас, однако, у нас есть возможность уделить внимание вопросам совершенствования производственных процессов, обновления производственных и других фондов в рамках реализуемой программы реновации предприятия, – сказал генеральный директор «Химпрома» Сергей Науман. – В случае положительного результата предполагается внедрить аналогичные системы на других производствах новочебоксарского химкомбината.

«Оторванные от реального производства разработчики технологий искусственного интеллекта не добиваются желаемых результатов. Совместная работа с экспертами "Химпрома" позволит максимально быстро тестировать разработанные алгоритмы, а также обучать систему на реальных производственных данных. В результате мы должны получить не просто "цифровую модель", а реальный и уникальный кейс применения с подтвержденными эффектами», – сказал Андрей Кондратьев, директор по стратегии в процессных отраслях «Цифра».