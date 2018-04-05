Группа Legrand и 3data объявили об открытии ЦОД в историческом центре Москвы

Группа Legrand и российская сеть дата-центров 3data представили результаты совместного проекта – коммерческий моновендорный ЦОД (Центр обработки данных), полностью оснащенный оборудованием Legrand. Дата-центр «СК19» – это первый в России объект высшей классификации формата «Digital Yard». Проект разработан специально для современных ИТ-компаний в соответствии с федеральной программой «Цифровая экономика Российской Федерации».

Дата-центр «СК19» находится в самом центре старой Москвы – на Садовом Кольце, между Патриаршими прудами и Московским зоопарком. Расположение в историческом центре с плотной застройкой поставило перед инженерами Legrand сложную задачу – разместить сложное оборудование в крайне ограниченном пространстве с учетом специфики требований к безопасности и тепловыделению. Но, тем не менее, интеграция оборудования Legrand была успешно реализована, причем в крайне сжатые сроки.

Для оптимизации процессов монтажа и последующего обслуживания ЦОДа было принято решение использовать комплекс оборудования от одного производителя – компании Legrand. Это позволило не только ускорить процесс транспортировки оборудования и уменьшить стоимость проекта, но и повысить эффективность внутренней аппаратной коммуникации.

Дата-центр «СК19» соответствует 3 уровню надежности – обладает достаточной мощностью и распределительными возможностями для того, чтобы при загруженности одного пути (канала) была возможность одновременно осуществлять обслуживание или тестирование другого пути. Две независимые линии электропитания, зарезервированные по схеме N+1, подают на каждую стойку по 5,5 кВт и более.

Непрерывность процессов в ЦОДе обеспечивается за счет системы источников бесперебойного питания (ИБП), запитанной от 2-х независимых вводов электропитания, действующих совместно с автоматическим вводом резерва (АВР) для переключения между вводами и дизель-генераторной установкой (ДГУ). ИБП Legrand серии Arhimod имеют коэффициент эффективности 96%, а многократное резервирование внутренних компонентов и внедрение системы управления кратно повышают надежность энергоснабжения ЦОДа. Шкафные прецизионные кондиционеры, а также применение концепции холодных и горячих коридоров гарантируют эффективное охлаждение системы. Комплексная система мониторинга позволяет осуществлять непрерывный контроль всех основных параметров, автоматически уведомляя о неисправностях.

В новом дата-центре большое внимание уделено контролю доступа к стойкам. Помимо системы видеонаблюдения в комплекс интегрирована биометрическая система доступа, разделенная на три уровня. Доступ могут получить сотрудники 3data, обслуживающие комплекс, и специалисты компаний-заказчиков.

«Legrand гордится результатами совместного проекта с 3data. В кратчайшие сроки мы разработали и внедрили сложное комплексное решение, учитывающие как архитектурные особенности центра города, так и высокие требования заказчика к энергоэффективности, безопасности и отказоустойчивости объекта. Благодаря совместным усилиям десятки компаний, расположенных в самом центре города, получили доступ к эффективному и надежному современному центру обработки данных», – сказал Александр Никитин, Директор департамента по работе с отраслевыми корпоративными клиентами Legrand Россия и СНГ.

«Вместе с Legrand нам удалось создать эксклюзивное предложение за счет специфичного расположения дата-центра, а также интегрировать концепцию моновендорного ЦОДа для более оперативного и качественного обслуживания клиентов. Компания Legrand – это один из немногих вендоров, предлагающих наиболее широкий спектр решений для оснащения современных дата-центров», – отметил Илья Хала, Генеральный директор 3data.

Дата-центр «СК19» начал работу в тестовом режиме в октябре 2017 г. и теперь готов в полной мере предоставлять сервис клиентам. Расположение дата-центра в непосредственной близости от потенциальных заказчиков позволит многочисленным организациям, учреждениям и деловым центрам пользоваться услугами ЦОД в оперативном режиме. «СК19» сможет обеспечить работу серверов нескольких десятков крупных компаний, расположенных в историческом центре города.

Телекоммуникации в ЦОДе обеспечиваются оператором связи «Мастертел».