ГК «А101» перейдет на BIM-проектирование до конца 2020 года

ГК «А101» (входит в ПФГ «Самфар» Михаила Гуцериева) объявила о внедрении проектирования объектов с помощью технологий информационного моделирования зданий (building information modelling или BIM). Ряд корпусов для жилого комплекса «Скандинавия» в Коммунарке будут спроектированы по BIM-технологии до конца 2018 года.

Указанная технология позволяет создавать трехмерные виртуальные модели любого здания, каждый элемент в котором имеет конкретные физические свойства. Такая модель коллективно создается всеми участниками процесса проектирования и используется в течение всего жизненного цикла проекта.

Илья Горулёв, начальник отдела экономического анализа ГК «А101», отметил: «Сейчас мы реализуем пилотный проект для самого чувствительного для нас продукта - жилья. Одна из главных целей «пилота» – создать базу семейств (условную библиотеку материалов и конструкций) и шаблонов, которая автоматизирует большинство рутинных процессов, даст архитекторам набор элементов, которые можно компоновать. Проектирование пилотных домов ведется силами, как собственных проектировщиков Группы, так и внешних подрядчиков. При этом модели, созданные с помощью BIM, позволят до начала строительства полностью просчитать и определить все процессы, работать над себестоимостью строительства. Планируется, что при увеличении объема BIM-проектирования в ГК «А101» до 90%, мы сократим сроки стадии «П» на 30%, а количество проектных ошибок, которые нередко проявляются только в процессе прохождения экспертизы, на 80%».

Полностью перейти на проектирование с помощью BIM-технологий ГК «А101» планирует до конца 2020 года. К этому времени Группа получит набор лучших проектных и технических решений, которые сформируют общую базу знаний для будущих проектов.

Илья Горулёв, начальник отдела экономического анализа ГК «А101», сказал: «Группа сформулировала для себя формулу эластичности коэффициента влияния на себестоимость в зависимости от стадии проекта. BIM-технологии помогут нам расширить горизонт эффективного влияния».

ГК «А101» использует стандартный, популярный и эффективный набор программного обеспечения: пилотная группа работает в программе Revit от компании Autodesk. Особенность внедрения BIM-проектирования в ГК «А101» - авторская программа обучения, разработанная специалистами Группы. В ее основу положен принцип «производственной практики», когда специалисты изучают новые технологии без отрыва от основной деятельности и работают с понятными техническими решениями.

Илья Горулёв, начальник отдела экономического анализа ГК «А101», сказал: «Опыт показывает, что кастомизованные обучающие материалы усваиваются гораздо лучше. Мы разделили программы на общий курс, где проектировщики знакомятся с принципами моделирования и интерфейсом программы, и персонализированный – по каждой из специализаций. Менеджер вел обучение в формате живого вебинара, получая обратную связь по материалам обучения. Кроме того, мы создали курс совместного проектирования для налаживания эффективной коммуникации между проектировщиками разных специальностей. Все свои занятия мы превращаем в скринкасты и накапливаем базу знаний, чтобы любой сотрудник мог освежить в памяти какой-то материал».