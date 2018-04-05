DS 7 стал первым автомобилем на основе решения Huawei Connected Car

DS 7, первый автомобиль, созданный на основе решения Huawei Connect Car, был представлен на конференции Huawei для эко-партнеров – 2018. Эта модель стала результатом сотрудничества Huawei и Group PSA, которые вместе работают над проектом по созданию подключенных автомобилей из оригинальных компонентов, анонсированном в ноябре 2017 г.

Подключенные автомобили – одно из ключевых направлений развития автопрома, обусловленное запросами рынка и появлением инновационных технологий. Решение Huawei Connected Car работает на основе платформы интернета вещей Huawei OceanConnect. Оно открывает доступ к бизнес-приложениям через облачные сервисы международного публичного облака Huawei или облачным сервисам, которые Huawei предлагает в сотрудничестве с отраслевыми партнерами. Решение поддерживает сервисы для организации путешествий, технического обслуживания, управления автопарком, лизинга, страхования и др. Благодаря решению автопроизводители смогут развивать свои экосистемы и ускорять цифровую трансформацию бизнеса, а владельцы автомобилей получают доступ к широкому спектру данных в облаке, к которому постоянно подключен их автомобиль.

«Решение Huawei для подключенных автомобилей создавалось с фокусом на четырех главных требованиях автопроизводителей: сбор данных, искусственный интеллект и анализ больших данных, безопасность и построение экосистемы, – сказал Го Цзинь, президент подразделения IoT Platform компании Huawei. – Для решения этих задач мы принципиально не хотели использовать приложения верхнего уровня или данные пользователей, которые представляют собой их эксклюзивную собственность. Мы обратились к нашему многолетнему опыту в области коммуникационных технологий и готовы помочь автопроизводителям открыть новые возможности максимально эффективным путем».

Модель DS 7 – новый автомобиль класса люкс от DS Automobiles и новый стратегический продукт серии DS в Китае. Он оснащен большим количеством интеллектуальных решений. «Наша модульная платформа подключенных автомобилей (Connected Vehicle Modular Platform, CVMP), известная также как DS Connect откроет пользователям всего мира доступ к инновационным продуктам линейки DS, – сказал Лоран Фортун, технический директор DS Connect, – DS 7 упрощает путешествия, повышает безопасность, делает сервисное обслуживание более эффективным, предполагает совместное пользование данными и тем самым приносит максимум удовольствия от поездки».

В число услуг, которые доступны на сегодняшний день, также входят экстренные вызовы, «умная» парковка, мониторинг технического состояния автомобиля, оценка действий водителя, развлекательные опции, а также консьерж-услуги. DS продолжит изучать запросы клиентов, чтобы максимально расширить для них спектр подключенных сервисов.

Автомобиль DS 7 уже доступен для предзаказа в Китае и будет официально представлен 25 апреля на выставке Auto China – 2018. Все модели Group PSA в будущем также будут выпускаться на глобальной платформе Huawei. Партнеры намерены к 2020 г. обслуживать на основе этой платформы более 10 млн подключенных автомобилей в 170 странах.