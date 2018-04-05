D-Link представила маршрутизаторы с поддержкой Wi-Fi 802.11ac Wave 2

D-Link объявила о начале продаж новой линейки маршрутизаторов с поддержкой беспроводного стандарта Wi-Fi 802.11ac Wave 2. Устройства реализованы на мощной аппаратной платформе с двухъядерным процессором, поддерживают технологии MU-MIMO и TX Beamforming, оснащены оригинальным ПО российской разработки и полностью адаптированы под схемы подключения и высокоскоростные тарифные планы ведущих отечественных интернет-провайдеров.

Новые маршрутизаторы рекомендуются для использования в корпоративных и офисных беспроводных сетях уровня SMB/SOHO с повышенными требованиями к пропускной способности и большим количеством одновременно подключенных мобильных устройств. Также данные маршрутизаторы рекомендуются для беспроводных сетей «умного дома» с большим количеством одновременно работающих стриминговых приложений, включая просмотр IPTV, трансляцию с камер видеонаблюдения в HD-качестве, работу с «облачными» сервисами и ресурсами медийного контента.

Новая линейка представлена несколькими моделями. DIR-882 AC2600 с двумя многофункциональными портами USB 3.0 и 2.0, конфигурацией MIMO 4 х 4 и общей скоростью беспроводного соединения до 2600 Мбит/с – до 1733 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 800 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц; DIR-878 AC1900 c конфигурацией MIMO 3 х 3 и общей скоростью беспроводного соединения до 1900 Мбит/с – до 1300 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 600 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц; DIR-853 AC1300 c высокоскоростным портом USB 3.0, конфигурацией MIMO 2 х 2 и общей скоростью соединения до 1300 Мбит/с – до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 450 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц.

Маршрутизаторы реализованы на базе двухъядерного процессора MediaTek MT7621A с тактовой частотой 880 МГц, используют 128 МБ оперативной памяти DDR3 и оснащены гигабитным портом INTERNET и 4 гигабитными портами LAN. Высокоэффективные антенны 5 dBi с дополнительными усилителями мощности обеспечивают максимально широкую зону покрытия Wi-Fi и высокое качество беспроводного сигнала в офисных помещениях, больших домах и квартирах со сложной планировкой. Программно работа антенн усилена технологией TX Beamforming, которая позволяет корректировать диаграмму направленности и формировать узконаправленный сигнал Wi-Fi точно в сторону беспроводных устройств.

В отличие от традиционной реализации SU-MIMO с поочередной передачей каждому клиенту одного потока данных, маршрутизаторы с технологией MU-MIMO обеспечивают одновременную передачу данных сразу нескольким устройствам. Это позволяет существенно увеличить общую пропускную способность беспроводной сети, что особенно актуально для современных корпоративных и домашних сетей с высокой плотностью пользователей и большим количеством одновременно передаваемых мультимедийных потоков.

Новые DIR-853, DIR-878 и DIR-882 поддерживают функцию интеллектуального распределения клиентов Smart Wi-Fi и могут использоваться для организации единого пространства Wi-Fi на базе нескольких маршрутизаторов D-Link. Функция Smart Wi-Fi обеспечивает постоянный мониторинг качества сигнала мобильных клиентов и их автоматическое переподключение к узлу сети с наилучшим для клиента качеством сигнала, что особенно важно при работе со стриминговыми сервисами, видеоприложениями и играми.

Модели DIR-882 и DIR-853 поддерживают подключение USB-накопителей, принтеров и 3G/LTE-модемов. Встроенный torrent-клиент позволяет скачивать файлы на USB-накопитель без использования ПК, а медиасервер DLNA – транслировать загруженный медиаконтент на смартфоны, планшеты и Smart TV. Возможен удаленный доступ к накопителю по протоколам FTP или SMB. Устройства поддерживают резервирование каналов доступа в Интернет: в случае возникновения проблем на линии основного проводного провайдера маршрутизатор автоматически переключится на резервное 3G/LTE-соединение.

Для защиты домашней сети от хакерских атак, попыток взлома и кражи информации в новых маршрутизаторах по умолчанию включен межсетевой экран. Поддержка протокола IPsec позволяет получать удаленный доступ к ресурсам домашней сети по защищенным VPN-туннелям. Встроенные сервисы контентной фильтрации Яндекс.DNS и SkyDNS обеспечивают защиту пользователей от вредоносных и мошеннических сайтов и позволяют родителям ограничить доступ детей и подростков к нежелательному контенту, способному нанести вред их здоровью и развитию.

Для настройки и управления используется новый Web-интерфейс, оптимизированный для использования с мобильных устройств. Мастер начальной настройки поможет быстро настроить доступ в Интернет, развернуть защищенную беспроводную сеть, настроить гостевую сеть Wi-Fi и подключить IPTV-приставку. Кроме того, для настройки маршрутизатора можно воспользоваться бесплатным мобильным приложением D-Link Click'n'Connect для iOS и Android.

Программное обеспечение новых маршрутизаторов разработано в российском Центре исследований и разработок D-Link с учетом требований и на основе многолетнего опыта сотрудничества с федеральных и ведущими региональными интернет-провайдерами. При разработке новой линейки компания уделила приоритетное внимание повышению производительности и стабильности работы маршрутизаторов. В распоряжении специалистов компании имеется собственная лабораторная база, оснащенная современным тестовым оборудованием, позволяющим уже на этапе разработки оценивать и оптимизировать работу маршрутизаторов с использованием генератора трафика (IXIA) при помощи комбинированных потоков данных (IMIX-741). Новые DIR-853, DIR-878 и DIR-882 полностью адаптированы для работы на современных тарифных планах и успешно прошли апробацию на реальных схемах подключения в сетях ведущих федеральных и региональных интернет-провайдеров. Фактическая пропускная способность устройств WAN-LAN на подключениях IPoE и PPoE достигает 940 Мбит/с.

Маршрутизаторы DIR-853, DIR-878 и DIR-882 принимают участие в программе кастомизации оборудования для интернет-провайдеров. В программу входит размещение логотипа на корпусе устройства, индивидуальный дизайн упаковки, разработка встроенного ПО с учетом специфических требований заказчика и добавление необходимого функционала (например, SLA-агента для мониторинга работоспособности клиентских сетей).

Новые маршрутизаторы уже поступили на склад компании и доступны для заказа у официальных реселлеров D-Link. Рекомендованная розничная цена: DIR-853 – $65, DIR-878 – $126, DIR-882 – $141.