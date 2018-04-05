Axoft начал продавать решения «Кода безопасности» онлайн

Axoft, сервисный IT-дистрибутор, работающий на рынке России и СНГ, объявил о старте продаж решений «Кода безопасности» через сервис Axoft Distribution Online (ADO). Теперь партнеры дистрибутора смогут оформить заказ на программные и программно-аппаратные решения вендора через сайт, получив в качестве преимуществ работы с системой высокую скорость размещения и обработки заказа, оперативные сроки поставки.

Axoft является официальным дистрибутором решений «Кода безопасности» с 2011 г. В Axoft отмечают рост числа небольших заказов на продукты производителя, требующих времени на обработку. С запуском продаж через ADO эти процессы будут оптимизированы, и партнеры смогут быстрее получать свои заказы.

Система электронного размещения заказов Axoft Distribution Online доступна партнерам компании в личном кабинете на сайте в режиме 24/7. По данным компании, сервис показывает ежегодный значительный рост: по результатам 2017 г. этот показатель составил 300%. Благодаря ADO партнеры компании получают доступ к актуальным ценам и прайс-листам, развитой системе online-поиска по каталогу решений, к online-поддержке специалистами Axoft, могут отслеживать статус всех сделанных заказов в режиме реального времени. Преимущества сервиса – отправка электронных лицензий на зарегистрированный электронный адрес вместе с копиями отгрузочных документов, высокая скорость обработки заказа и автоматическое выставление счета, online-формирование авторизационных писем, дружественный интерфейс системы. Через сервис Axoft ADO сегодня поставляются решения более 60 производителей.

Среди заказчиков продуктов «Кода безопасности» – более 32 тыс. компаний, государственные организации и коммерческие структуры. Качество решений производителя подтверждают сертификаты на средства защиты информации, выданные ключевыми российскими регуляторами в сфере ИБ: ФСТЭК, ФСБ и Министерством обороны. С помощью сервиса ADO пока можно приобрести комплексное решение для защиты рабочих станций и серверов на уровне данных, приложений, сети, операционной системы и периферийного оборудования Secret Net Studio от «Кода безопасности», а также разместить заказ на электронный замок «Соболь». В дальнейшем планируется расширение количества продуктов производителя, доступных с помощью сервиса Axoft ADO.

«Старт продаж решений "Кода безопасности" через сайт значительно упростит работу наших партнеров с небольшими заказами. ADO предоставляет высокую скорость обработки запросов, простоту и удобство работы 24/7 и много других полезных опций. Надеемся, что наши партнеры по достоинству оценят возможность покупки решений "Кода безопасности" через сайт», – сказал Алексей Коваленко, руководитель направления электронной дистрибуции компании Axoft.