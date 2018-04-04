В Минкомсвязи состоялось заседание Экспертного совета по российскому ПО

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров провел первое в 2018 г. заседание Экспертного совета по российскому программному обеспечению (ПО) при Минкомсвязи России. Николай Никифоров проинформировал членов совета о том, что в соответствии с приказом министерства заместителем председателя экспертного совета назначен замглавы Минкомсвязи России Михаил Евраев, ответственным секретарем совета – директор Департамента отраслевых проектов Минкомсвязи России Алексей Доронкин.

«Реестр российского ПО – действенный инструмент в поддержке отечественных ИТ-компаний. Сейчас в этом реестре содержится уже более четырех тысяч отечественных программных продуктов, которые востребованы российскими компаниями», – сказал Николай Никифоров.

Михаил Евраев отметил, что Минкомсвязь готова рассматривать предложения от членов экспертного совета по работе реестра российского ПО.

«Мы планируем тесно взаимодействовать с ФАС России для совершенствования механизма практического применения реестра российского ПО при осуществлении закупок органами власти и госкомпаниями», – сказал замглавы Минкомсвязи.

В ходе заседания члены экспертного совета рассмотрели 142 заявления на включение в реестр российского ПО. Напомним, по состоянию на конец марта 2018 г. в реестре зарегистрировано 4346 отечественных программных продуктов.