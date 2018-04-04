Tele2 предложил красноярцам конструировать тарифы на свой вкус

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил обновленную тарифную линейку «Мой Tele2». Ее главная особенность – возможность самостоятельно настраивать тарифы в зависимости от потребностей абонента. Новое предложение позволяет добавлять минуты, интернет-трафик или необходимые опции в условия любого выбираемого тарифа, что делает его максимально персонифицированным.

Следуя концепции «Другие правила», Tele2 начала персонализировать тарифные планы: неиспользованные минуты и интернет-трафик переносятся на следующий месяц, а остатки минут можно обменять на гигабайты. С запуском обновленной линейки «Мой Tele2» абоненты оператора получают еще больше свободы в управлении затратами на услуги мобильной связи. Теперь клиенты Tele2 могут в любой момент изменять количество минут и интернет-трафика, а также подключать и отключать дополнительные безлимитные опции.

Пользователи могут выбрать готовую выгодную комбинацию или создать оптимальный для себя тариф, включив в него до 30 ГБ мобильного интернета и до 1 тыс. минут звонков.

Помимо дополнительных минут и гигабайтов, клиенты Tele2 могут активировать специальные опции. Они предоставляют безлимитный доступ к таким популярным сервисам, как социальные сети Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджеры WhatsApp, Viber, «ТамТам». Клиенты могут без ограничений пользоваться услугами навигации «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Транспорт», а также стриминговыми сервисами YouTube, Tele2 TV и Zvooq. Добавленные услуги становятся частью тарифа и не меняют привычных сроков оплаты.

Для удобства клиентов Tele2 предлагает комбинации услуг, которые реализованы в тарифах «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Например, в тарифе «Мой онлайн» за 360 руб. доступно 10 ГБ интернет-трафика, безлимитные соцсети и мессенджеры, 50 SMS, 500 минут на номера других операторов по региону.

Тарифный план «Мой онлайн+» теперь обойдется в 500 руб. Пакет включает 15 ГБ и безлимитный трафик в соцсетях и мессенджерах, 50 SMS, 650 минут на номера других операторов по всей стране.

Новая тарифная линейка по-прежнему включает тариф «Мой Tele2», разработанный для тех, кто привык общаться в интернете. Это продукт с посуточной абонентской платой, который включает 10 ГБ и безлимитный трафик в соцсетях и мессенджерах. Для красноярских клиентов оператора стоимость пользования тарифом не изменилась и составляет 10 рублей в сутки.

На тарифном плане «Классический» доступна услуга «Безлимит на Tele2» - безлимитные звонки на Tele2 домашнего региона за 2 рубля в день.

Клиенты компании не платят за междугородную связь: на всех новых тарифах линейки «Мой Tele2» предусмотрены безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Пользователям новой тарифной линейки по-прежнему доступны обмен минут на интернет-трафик и перенос неизрасходованных мегабайтов, минут и SMS на следующий месяц, в поездках по России действуют льготные условия тарификации звонков. На всех тарифных планах Tele2 мобильный интернет в поездках по стране стоит, как дома.