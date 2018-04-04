«Печатный дом-НСК» ускорил обработку полиграфических заказов и на 20% увеличил прибыль с помощью системы «1С:Полиграфия 8»

«Армекс», специалист в области автоматизация полиграфических предприятий на платформе 1С, внедрил систему «1С:Полиграфия 8» в типографии «Печатный дом-НСК». В результате значительно упростился и ускорился предварительный расчет заказов. Появилась возможность рассчитывать плановую себестоимость еще на этапе переговоров с клиентами, что позволяет предприятию оперативно контролировать рентабельность заказов. Скорость обработки клиентских запросов в отделе продаж возросла в 2-3 раза. Общее количество заказов, ежедневно передаваемых в производство, увеличилось на 30%. Организован оперативный позаказный учет сырья и материалов. Усилен контроль за затратами. В итоге обеспечена стабильно высокая загрузка производственных мощностей, прибыль предприятия выросла на 20%.

Новосибирская типография «Печатный дом-НСК» более десяти лет оказывает полиграфические услуги в Новосибирске и области. Предприятие специализируется на офсетной печати рекламной продукции, многостраничных изданий, этикеток, упаковки и другой полиграфической продукции. Спектр запечатываемых материалов также очень широкий – от самокопирующихся бланков и газетной бумаги до плотных мелованных бумаг и картона.

Ежедневно типография получает 15-20 заказов на производство полиграфической продукции. Для их своевременного выполнения необходимо точно рассчитывать плановую и фактическую себестоимость производства, рационально планировать загрузку оборудования, контролировать расход сырья и материалов.

Ранее для расчета заказов и оперативного учета в типографии использовались электронные таблицы и бумажные носители. При этом невозможно было точно спланировать время и трудозатраты на расчет даже самого небольшого заказа: сначала менеджер делал предварительный расчет, затем согласовывал операции с технологом, сроки – с завпроизводством, а окончательную стоимость – с коммерческим директором. В случае внесения клиентом изменений в заказ – по тиражу, красочности, бумаге – цепочка согласований повторялась. В результате отпуск заказов в производство затягивался. Кладовщикам и технологам, отвечающим за выдачу и списание расходных материалов, приходилось практически вручную вести позаказный учет и списание всей номенклатуры расходных материалов. Также вручную рассчитывалась себестоимость производства единицы каждой продукции, что, кроме завышения трудозатрат, вело к неточностям и ошибкам при расчете результатов работы типографии

Предприятию стала необходима новая информационная система, которая позволила бы ускорить предварительный расчет заказов, организовать строгий позаказный учет производственных затрат, повысить точность расчета себестоимости, обеспечить оперативное формирование отчетов для руководства.

Для решения поставленных задач руководство типографии решило внедрить систему «1С:Полиграфия 8». На выбор оказали влияние и знакомый по "1С:Бухгалтерии 8" интерфейс программ 1С, и привычная схема работы с базами данных. Партнером по внедрению стала компания "Армекс".

По итогам проекта все технологические операции – допечатные, печатные и послепечатные – теперь нормированы по времени и стоимости. Обработка входящих заказов стала значительно проще и быстрее, расчет типовых заказов выполняется на основе настроенных в системе шаблонов. В результате скорость обработки клиентских запросов в отделе продаж выросла почти в три раза, общее количество заказов, ежедневно передаваемых в производство, увеличилось на 30%.

Автоматизирована выписка технологических карт. Единая типовая форма технологической карты, реализованная в системе, сопровождает заказ на всех этапах производства, в ней отмечаются все технологические операции и материалы. Это удобно для экономистов: списание материалов выполняется в системе в два клика, фактическая себестоимость каждого заказа и каждой единицы продукции рассчитывается точно и детально. Появилась возможность учитывать в структуре себестоимости такие затраты как расход краски, проявителя, спирта, фольги для тиснения, пленки для ламинации и некоторых других материалов - ранее учетом этих затрат либо пренебрегали из-за их малого расхода в пересчете на каждый конкретный заказ и сложностей с его определением, либо списывали по факту инвентаризации.

Диспетчеризация заказов в производстве теперь ведется с использованием штрихкодирования. Для идентификации сотрудников-исполнителей используются индивидуальные браслеты со штрих-кодом. Это позволяет контролировать фактическое время, затрачиваемое на выполнение заказов, сравнивать его с плановым временем выполнения, отслеживать в реальном времени статус и степень готовности заказа. Дальнейший план-фактный анализ помогает определить узкие места на производстве и предпринять меры по их устранению. Еще одно преимущество диспетчеризации заказов - оперативный контроль рабочего времени сотрудников и более точный учет расходов на сдельную оплату труда. Это стало удобным инструментом для оценки выработки сотрудников: простой учет начала/окончания операции с последующим сравнением планового/фактического времени выполнения позволил добиться повышения эффективности труда на 10-15 %.

Стал проще и точнее расчет вознаграждения для менеджеров. Вознаграждение рассчитывается как процент от разницы между стоимостью заказа и прямыми материальными затратами. Ранее эта процедура могла занимать неделю или больше и требовала участия трех сотрудников, теперь расчет выполняет один сотрудник всего за два дня.

Обеспечено оперативное формирование управленческих отчетов с необходимой для руководства степенью детализации. В ежедневном режиме на предприятии используются два основных отчета – отчет по продажам и отчет по фактической себестоимости продукции. Это обеспечивает контроль ключевых показателей предприятия – выполнение плана и рентабельность заказов. Для получения данных о рентабельности выполненных заказов используется отчет по анализу расширенной себестоимости продукции. С его помощью в типографии контролируют все плановые и фактические затраты на производство каждого вида продукции – в разрезе материалов, оборудования, трудозатрат. Отчет демонстрирует в удобном виде плановые и фактические расходы как в натуральном, так и в денежном выражении, при этом видна величина отклонения в любую сторону. Анализ полученных данных обеспечивает полное и точное понимание структуры затрат на производство единицы каждого вида продукции, что в конечном итоге помогает управлять плановой себестоимостью производства.

Возросшие объемы производства позволяют типографии на стабильно высоком уровне поддерживать загрузку персонала и оборудования, а понятная структура формирования себестоимости заказов на этапе согласования помогает принимать в работу высокомаржинальные заказы. В конечном итоге, работа в системе «1С:Полиграфия 8» обеспечила рост прибыли на 15-20%.

Юрий Васильченко, генеральный директор типографии «Печатный дом-НСК», отметил: «Помимо очевидных результатов, для меня важным достижением использования системы "1С:Полиграфия 8" является увеличившаяся конверсия клиентских запросов. Это достигается не только сокращением времени на обработку первичных обращений, но и за счет четкого понимания того, что и за сколько можно продать, сколько мы получим прибыли и где порог рентабельности. И, конечно, сегодня я, как директор, трачу гораздо меньше времени на администрирование – это тоже серьезное преимущество автоматизации».