«Одноклассники» запустили приложение для оплаты мобильных телефонов

«Одноклассники», одна из крупнейших социальных сетей России и ближнего зарубежья, запустила возможность пополнить счет мобильного телефона. Оплатить связь могут абоненты любых российских операторов с помощью специального приложения внутри ОК.

Пополнить счет можно как в веб-версии социальной сети, так и в мобильном браузере и приложениях ОК на iOS и Android. На момент запуска «Одноклассники» не берут комиссию за зачисление средств. Пополнение счета производится с банковской карты, привязанной к профилю в социальной сети.

В приложении доступна история платежей и возможность повторной оплаты по тем же параметрам. Также пользователи могут получить дополнительную информацию по своим платежам – такую, как дату и время оплаты, а также номер транзакции.

Приложение для пополнения счета мобильного телефона доступно на витрине сервисов и скидок ОК, которая появилась в соцсети в конце 2017 г. На витрине размещены партнерские сервисы «Одноклассников»: покупка книг и туристических путевок, билетов в кино и на концерты, онлайн-консультация с врачом, оплата различных услуг и транспортной карты «Тройка». Владельцы сервисов размещают на витрине специальные предложения, которые рекомендуются пользователям в ленте новостей.