«КРОК» объявила о структурных изменениях в компании

«КРОК» объявила об изменениях в организационной структуре компании. В ответ на требования рынка процесс продаж и ведения проектов с 2018 года был объединен в едином подразделении – департаменте продаж и менеджмента проектов (ДПМП). В двух технологических департаментах появились новые руководители.

Новое подразделение ДПМП объединило директоров клиентов и группы управления проектами из всех производственных департаментов: информационных технологий, вычислительных систем, телекоммуникаций, интеллектуальных зданий.

Заместителем генерального директора по развитию бизнеса, управляющим деятельностью нового департамента, назначен Игорь Никулин. Ранее он руководил департаментом информационных технологий КРОК.

Коммерческим директором, также курирующим деятельность ДПМП, как и в прежние годы, является Максим Стрижков. Единая структура дала менеджерам проектов больше свободы в выборе технологических решений любого из департаментов компании, так как они более не лоббируют технологии конкретного подразделения. Это даёт директорам клиентов и менеджерам проектов больше возможностей в управлении себестоимостью проектов. Для ряда задач они теперь могут предложить решение в разной ценовой модели, on-premise или в виде управляемого сервиса.

Новым руководителем департамента информационных технологий (ДИТ) стал Игорь Малышев. Игорь работает в компании с 2002 года и до назначения занимал позицию заместителя директора ДИТ, а также координировал деятельность подразделения «Системные решения», на протяжении ряда лет обеспечивая позитивную динамику входящих в него направлений – инфраструктурных программных решений, информационной безопасности, управления и мониторинга ИТ-систем, автоматизации ИТ-процессов, аутсорсинга, поддержки системного ПО, корпоративных порталов и мобильных решений.

Проникновение информационных технологий, информационного моделирования в строительную сферу, в область проектирования и создания инженерных систем зданий, ЦОДов, зданий и промышленных объектов привело к изменениям еще в одном производственном департаменте «КРОК».

Александр Широков, руководивший департаментом интеллектуальных зданий (ДИЗ) с 2006 года, теперь займёт должность заместителя генерального директора по капитальному строительству и будет курировать крупные инфраструктурные проекты компании.

ДИЗ возглавит Сергей Пауков, работающий в КРОК с 2007 года, сначала в департаменте информационных технологий, а затем и в Департаменте интеллектуальных зданий. Сергей имеет успешный опыт по управлению масштабными проектами, объединяющими компетенции всех департаментов КРОК. В частности, под его руководством был реализован уникальный для мировой судебной практики проект по созданию комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ Мосгорсуда), в том числе построен и введен в эксплуатацию собственный центр обработки данных заказчика.

«Сегодня ИТ-рынок стремительно меняется - его структура, игроки, подходы. Меняются и отрасли, с которыми он работает. Подстегивает эти изменения цифровизация. КРОК намерен держаться на гребне волны, с помощью решений и управляемых сервисов совместно с заказчиками создавать добавленную стоимость для их клиентов», - отметил Борис Бобровников, генеральный директор «КРОК».