Kingston представила новый твердотельный накопитель с интерфейсом NVMe PCIe

Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, представило новый твердотельный накопитель A1000 с интерфейсом PCIe NVMe. Устройство выполнено в форм-факторе M.2 и стало первым бюджетным SSD Kingston с интерфейсом PCIe NVMe и памятью 3D NAND, предназначенным для потребительского сегмента. По завлению компании, A1000 обеспечивает производительность в два раза выше, чем SATA-накопители примерно такой же стоимости.

SSD Kingston A1000 относится к форм-фактору M.2 2280 (22 x 80 мм) и отлично подходит для ноутбуков и настольных ПК с ограниченным внутренним пространством. В накопителе используется интерфейс PCIe NVMe Gen 3.0 x2, 4­канальный контроллер Phison 5008 и флеш-память 3D NAND. Скорость чтения/записи накопителя A1000 достигает 1500/1000 МБ/с.

SSD-накопители A1000 доступны емкостью 240, 480 и 960 ГБ. На них распространяется 5­летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка.