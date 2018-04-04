«Инфотекс» объявил об открытии регионального представительства в Екатеринбурге

«Инфотекс», российский разработчик программно-аппаратных решений в сфере информационной безопасности, объявил об открытии регионального представительства в рамках конференции цикла «Будни информационной безопасности» 3 апреля 2018 г. в Екатеринбурге. Новый филиал стал восьмым региональным отделением компании – в настоящее время офисы «Инфотекс» работают в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Новосибирске, Томске, Уфе, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

«Открытие представительства в Екатеринбурге обусловлено ростом спроса в Свердловской области на высокотехнологичные продукты и решения «Инфотекс» в сфере защиты информации», – сказал Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании. – Появление нового офиса будет содействовать развитию нашей партнерской сети как в регионе, так и в Уральском федеральном округе в целом. Также отмечу, что с началом работы офиса в Екатеринбурге «Инфотекс» завершает план по открытию своих филиалов во всех ФО России».

В ходе конференции «Будни информационной безопасности» компания «Инфотекс» заключила соглашение с «Ростелекомом», целью которого является выработка направлений для проведения совместных консультаций по вопросам создания и сопровождения системы межведомственного электронного взаимодействия в Макрорегиональном филиале «Урал».

Участники прошедшей конференции обсудили проблемы практической безопасности информационных систем; вопросы нормативно правового-регулирования; эффективные методы противодействия хакерским атакам; роль центров мониторинга в обеспечении информационной безопасности и другие вопросы.