C3D Labs отчиталась о росте выручки на 30% по итогам 2017 года

C3D Labs, дочерняя компания «Аскон» и разработчик российского коммерческого геометрического ядра, провела самый успешный год за пять лет работы на рынке PLM-компонентов. В 2017 г. выручка от продажи лицензий инструментов разработки C3D Toolkit выросла на 30%. Прорывом в высшую лигу стал контракт с поставщиком решений для проектирования электроники Altium — компания выбрала C3D Toolkit для развития 3D-моделирования в своем флагманском продукте Altium Designer.

За год у C3D Labs появилось девять новых заказчиков в России, США, Индии, Китае и Турции. А всего на данный момент 30 компаний, промышленных предприятий и учебных заведений создают программное обеспечение инструментами C3D. На российском геометрическом ядре пишутся машиностроительные, электронные, архитектурно-строительные и мебельные САПР, CAM и CAE-системы, модули визуализации PDM-систем, мобильные и браузерные приложения.

Ключевым заказчиком для C3D Labs выступает материнская компания «Аскон», которая в прошлом году выпустила на базе ядра C3D новую версию системы «Компас-3D» и начала внедрять модуль просмотра 3D-моделей C3D Viewer в систему управления жизненным циклом изделия «Лоцман:PLM».

В выручке C3D Labs, поступившей от «внешних» заказчиков, доходы на зарубежных рынках впервые превысили 50% порог и достигли 65%. Большая часть пришлась на компании из США, также заметной доли достигли продажи в Индии, Китае и Южной Корее.

В России к сообществу пользователей C3D в минувшем году присоединились РФЯЦ-ВНИИТФ Госкорпорации «Росатом», который использует ядро в расчетной системе «Призма», разработчик первой отечественной сквозной САПР электроники Delta Design «Эремекс», а также Сколковский институт науки и технологий.

С увеличением числа заказчиков выросла и сама C3D Labs. В центры разработки в Коломне и Нижнем Новгороде пришли квалифицированные математики и программисты, открыты новые позиции для профессионалов и выпускников.

«Мы последовательно идем к нашей цели — стать заметным игроком мирового рынка PLM-компонентов. И прошлый год подтвердил обоснованность наших амбиций. Качественный и функциональный инструмент с хорошей поддержкой и по адекватной цене востребован в любой стране мира, где создается инженерное ПО», – отметил Олег Зыков, директор C3D Labs.

«Для "Аскон", как разработчика САПР и PLM-систем, собственное геометрическое ядро — важнейший элемент стратегии. C3D обеспечивает нашу технологическую независимость и высокую скорость развития продуктов. Успешные результаты команды C3D Labs на международном рынке не только дают прирост текущему бизнесу компании, но и обогащают наше понимание, куда движется рынок, какими будут потребности инженеров завтра», – сказал Максим Богданов, генеральный директор «Аскон»

В 2018 г. C3D Labs выпустит новую версию набора инструментов C3D Toolkit. Она будет представлена профессиональному сообществу на конференции COFES в США 12-15 апреля и собственном мероприятии C3Days в Сколково 17-18 мая.