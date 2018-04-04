«Акадо Телеком» сообщил о назначении Дмитрия Медведева на пост заместителя генерального директора по технологическому развитию и эксплуатации

«Акадо Телеком» объявил о назначении Дмитрия Медведева на пост заместителя генерального директора по технологическому развитию и эксплуатации.

Дмитрий Евгеньевич Медведев родился в 1971 г. в Москве. Окончил Московский инженерно-физический институт в 1994 г. по специальности «инженер-физик», Московскую Школу Экономики по специальности «бухгалтер-экономист», Open University Business School (UK), MBA (Stategic Management) в 2006 г. Имеет многолетний опыт работы в сфере IT и телеком, обладает практическими навыками управления в кризисных ситуациях. В разные годы Дмитрий Медведев занимал руководящие посты в финансовых институтах, МГТС, компаниях нефтегазового сектора.

Медведев пришел в «Акадо Телеком» в 2016 г. на должность директора по технологиям. С декабря 2017 г. совмещал эту должность с должностью директора по эксплуатации.

«Стратегия развития "Акадо Телеком" предполагает цифровую трансформацию бизнеса и вывод на рынок высокотехнологичных решений для всех категорий клиентов. Задача по усилению технического блока компании для достижения поставленных целей возложена на Дмитрия Медведева», – сказал генеральный директор «Акадо Телеком» Сергей Назаров.

В обязанности Медведева также входит объединение ключевых направлений деятельности «Акадо Телеком» (ЦОД, эксплуатация сети и IT), внесение изменений в технологические процессы компании, повышение качества услуг и сервисов, обеспечение выполнения стратегии развития компании с использованием современных технологий.

«Дмитрий Медведев имеет успешный опыт управления большими подразделениями, обладает экспертизой в создании digital-услуг и IT, эффективно применяет комплексный подход в достижении поставленных целей», – отметил Сергей Назаров.