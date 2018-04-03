«Яндекс.Браузер» внедрил менеджер паролей

«Яндекс» объявил о том, что в «Яндекс.Браузере» появился встроенный менеджер паролей. Он позволяет защитить сохраненные в браузере пароли с помощью мастер-пароля. Тогда никто не сможет их узнать, даже если компьютер или смартфон с «Яндекс.Браузером» попадет в чужие руки.

Менеджер умеет генерировать пароли, так что придумывать их больше не нужно. Они будут доступны на любом устройстве с «Яндекс.Браузером» — достаточно включить синхронизацию. Сохранённые пароли можно искать, редактировать и снабжать примечаниями в настройках браузера. Чтобы защитить эту информацию от посторонних, пользователи могут создать мастер-пароль. На мобильных устройствах вместо него можно использовать отпечаток пальца.

«Специалисты по безопасности советуют иметь для каждого сайта отдельный пароль. Так надёжнее, но приходится держать в голове множество комбинаций, поэтому многие просто используют везде один и тот же набор символов. Теперь можно безопасно сохранять в браузере сколько угодно паролей, но помнить только один — мастер-пароль», — сказал Виктор Карпов, технический эксперт команды «Яндекс.Браузера».

Менеджер использует многоступенчатую систему шифрования. Сначала «Браузер» шифрует пароли случайным ключом, а затем защищает этот ключ мастер-паролем. Если человек его забудет, поможет запасной ключ, который можно создать вместе с мастер-паролем. С помощью такого ключа можно сменить мастер-пароль, но только при наличии пароля от «Яндекса» и только на том устройстве, где хоть раз был успешно введён мастер-пароль. Поэтому это сможет сделать только сам пользователь.

«Яндекс.Браузер» был запущен в 2012 году. По данным «Яндекс.Радара», это второй по популярности браузер в России и первый среди альтернативных браузеров на мобильных устройствах. Встроенная в «Браузер» технология «Протект» оберегает пользователей от опасностей, с которыми можно столкнуться в интернете. Она проверяет сайты и файлы на вирусы, блокирует страницы мошенников, защищает данные банковских карт.