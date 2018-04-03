VMware объявила о 12% росте выручки по итогам 2018 финансового года

Vmware, разработчик программного обеспечения для виртуализации, объявил финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2018 финансовый год.

Выручка за четвертый квартал составила 2.31 миллиарда долларов, что на 14% выше по сравнению с четвертым кварталом 2016 финансового года. Доход от продажи лицензий за четвертый квартал составил 1,07 млрд долларов, что на 20% выше по сравнению с четвертым кварталом 2016 финансового года. Чистый убыток по стандарту GAAP за четвертый квартал составил 440 млн долларов или 1,09 доллара на разводненную акцию по сравнению с чистым убытком 441 млн долларов или 1,04 доллара на разводненную акцию в четвертом квартале 2016 финансового года. Результаты GAAP включают налоговые расходы в 970 млн долларов, установленные в связи с принятием Закона о сокращении налогов и занятости (Public law no. 115-97). По оценкам, 800 млн долларов из этих налогов относятся к международной части доходов, а 167 млн – к изменениям отложенных налогов с перерасчетом более низких ставок по налогам в США. Чистая прибыль не по стандарту GAAP за 4 квартал составила 691 млн долларов или 1,68 долларов на разводненную акцию, увеличившись на 18% по сравнению с 597 млн или 1,43 доллара на раздвоенную акцию в третьем квартале 2016 финансового года.

Операционная прибыль по стандарту GAAP за четвертый квартал составила 648 млн долларов, что на 19% выше по сравнению с четвертым кварталом 2016 финансового года. Операционная прибыль не по стандарту GAAP за четвертый квартал составила 862 млн долларов, что на 15% выше по сравнению с четвертым кварталом 2016 финансового года. Денежные поступления от основной деятельности за третий квартал составили 847 млн долларов. Свободный поток денежных средств составил 748 млн долларов. Общая выручка совокупно с последовательным изменением в доходах будущих периодов выросла на 14% в годовом исчислении. Доходы от продажи лицензий совокупно с последовательным изменением в доходах будущих периодов увеличились на 13% в годовом исчислении.

Выручка за 2018 финансовый год составила 7,92 млрд долларов, что на 12% выше по сравнению с 2016 финансовым годом. Доход от продажи лицензий за 2018 финансовый год составил 3,19 млрд долларов, что на 14% выше по сравнению с 2016 финансовым годом. Чистая прибыль по стандарту GAAP за 2018 финансовый год составила 570 млн долларов или 1,38 долларов на разводненную акцию по сравнению с 1,19 млрд и 2,78 доллара на разводненную акцию в 2016 финансовом году. Результаты по стандарту GAAP включают налоговые расходы в размере 970 млн долларов США, установленные в связи с принятием Закона о сокращении налогов и занятости (Public law no. 115-97). По оценкам, 800 млн долларов из этих налогов относятся к международной части доходов, а 167 млн — к изменениям отложенных налогов с перерасчетом более низких ставок по налогам в США. Прибыль не по стандарту GAAP в 2018 финансовом году составила 2,15 млрд долларов или 5,19 доллара на разводненную акцию, что на 18% выше по сравнению с 1,86 млрд долларов или 4,39 доллара на разводненную акцию в 2016 финансовом году. Операционная прибыль по стандарту GAAP за финансовый год составила 1,69 млрд долларов, что на 17% выше по сравнению с 2016 финансовым годом. Операционная прибыль не по стандарту GAAP в этом году составила 2,63 млрд долларов, увеличившись на 15% по сравнению с 2016 финансовым годом. Денежные поступления от основной деятельности за 2018 финансовый год составили 3,21 млрд долларов. Свободный поток денежных средств составил 2,95 млрд долларов. На 2 февраля 2018 г. денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные инвестиции составили 11,65 млрд долларов, а доходы будущих периодов – 6,25 млрд долларов.

«Высокие результаты за четвертый квартал и впечатляющие итоги 2018 финансового года демонстрируют силу нашего разнообразного портфолио и стратегии, которая привела к значительному приросту заказчиков, – отметил Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger), главный исполнительный директор VMware. – В этом году мы отмечаем 20-ти летие компании, и как никогда стремимся к достижению прорывных инноваций в области ПО, повышающего эффективность бизнеса заказчиков».

«Четвертый квартал завершил успешный для VMware 2018 финансовый год, – отметил Зейн Роу (Zane Rowe), исполнительный вице-президент и финансовый директор VMware.– ы достигли выручки в 3,2 млрд долларов за год, продолжая инвестировать в продукты и сервисы для обеспечения роста в будущем».