В Иннополисе испытали беспилотник для доставки грузов

Сотрудники Университета Иннополис в сотрудничестве с компанией «ЭНИКС» провели испытания беспилотника в условиях ограниченной видимости и отрицательных температур. За час дрон доставил почтовый груз на расстояние 38 км и вернулся обратно.

Аппарат двигался со скоростью 65 км/ч на высоте 500 м. Во время апробации технологии беспилотной доставки грузов использовался дрон Т16 компании «ЭНИКС», который способен летать на расстояние 150 км с предельной скоростью 130 км/ч на высоте до 4 км. Общая дальность испытательного полета составила 76 км.

Сотрудники Университета Иннополис уверяют, что беспилотник легко доставит груз из района казанского логистического почтового центра Почты России до почтового отделения Иннополиса и за один полёт сможет преодолеть такое расстояние 4 раза.

«Мы доказали, что способны доставлять грузы беспилотниками, поэтому будем предлагать наши решения коммерческим заказчикам, беря на себя техническую сторону вопроса и разрабатывая системы управления. Вместе с нашим партнёром — компанией «ЭНИКС», конструирующей беспилотные аппараты, — мы сможем решать сложные технологические задачи, — сказал Александр Климчик, руководитель Центра развития робототехники. — Осталось заручиться поддержкой команды юристов, которые помогут быстро решать административные и юридические вопросы, связанные с согласованием маршрутов полётов. Только законодательная база отделяет наш проект от масштабирования и коммерческого внедрения, поэтому мы надеемся на поддержку со стороны государственных властей для реализации таких проектов».

Учёный пояснил, что помимо почтовых грузов беспилотники могут доставлять медикаменты, провизию и любую другую корреспонденцию в места, где нет дорог. Иногда, чтобы наземным способом доставить груз, нужно ехать в объезд 200—300 км, преодолеть горы, реки и т.п. Беспилотник же сэкономит деньги и доставит груз напрямую, сократив расстояние до 25—30 км.

Александр Климчик отметил: «Для того, чтобы дрон понимал, где он находится, при необходимости корректировал курс и определял дальнейшее направление движения, нужна система управления с искусственным интеллектом, которую мы и разрабатываем в Университете Иннополис. Благодаря ей мы можем не просто задать точку на карте, но и адаптировать движение дрона в реальном времени, наблюдать и корректировать траекторию движения в зависимости от текущей обстановки, реагируя на препятствия, которых не должно было быть изначально».

Несмотря на расчётный радиус сбрасывания груза в 50 метров, точность доставки груза во время испытаний достигла расстояния в 1 метр. Сейчас команда решает задачу доставки в городской среде с точностью до сантиметра.