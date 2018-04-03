Tele2 и ДИТ Москвы задействуют сеть LTE-450 на Чемпионате мира по футболу

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и департамент информационных технологий Москвы обеспечат связью экстренные службы на Чемпионате мира по футболу − 2018. Ранее партнеры протестировали работу устройств бригад скорой помощи и операционного штаба в сети LTE-450 на матче Россия-Бразилия, который прошел 23 марта на большой спортивной арене «Лужников».

По запросу ДИТ Москвы оператор Tele2 установил приоритет для устройств экстренных служб в сети LTE-450. Также компания выделила ресурс, который позволяет сотрудникам, ответственным за безопасность на матче, оставаться на связи даже в случае чрезвычайной ситуации или в условиях перегрузки мобильных сетей.

Tele2 – единственный сотовый оператор России, который обладает частотами 450 МГц. Ключевое преимущество стандарта LTE-450 – качественное покрытие, бесшовное соединение и высокие скорости передачи данных. Также технология способна обеспечить проникновение качественного сигнала в здание со сложными архитектурными особенностями и подвальные помещения.

«Сеть LTE-450 способна обеспечить стабильную связь даже на таком сложном объекте, как стадион "Лужники", – главной спортивной арене предстоящего чемпионата мира. Мы провели предварительную настройку базовых станций и протестировали связь, чтобы гарантировать качественный сервис, высокие скорости и бесперебойную коммуникацию, даже при пиковых нагрузках на сети в других частотных диапазонах», – сказал Алексей Дмитриев, технический директор макрорегиона «Москва» Tele2.

«Устройства с поддержкой LTE-450 позволяют обмениваться видеоданными, что значительно упрощает взаимодействие с оперативным центром при работе в местах массового скопления людей. Именно поэтому для столь серьезного мероприятия тестируется совершенно новая система коммуникации, работающая в современном высокотехнологичном стандарте», – отметил Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы.