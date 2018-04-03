Polycom Trio стал самым быстро продаваемым конференц-телефоном в истории компании

«Умный» телефон для конференц-связи Polycom Trio стал самым быстро продаваемым в истории компании. По данным Polycom, более 57% компаний из списка Fortune 100 уже используют это устройство. Таким успехом Polycom Trio обязан качеству звука, возможности делиться контентом в реальном времени и совместимости с огромным количеством коммуникационных платформ, от ITSP-провайдеров до традиционных платформ управления вызовами и растущему числу систем унифицированных коммуникаций (UC software solutions). Polycom Trio с легкостью адаптируется к выбору пользователей.

Компания Polycom анонсировала новые возможности Polycom Trio, реализованные в сотрудничестве с ключевыми партнерами — Microsoft, AWS, Zoom и BlueJeans.

Polycom Trio будет работать с коммуникационной платформой Microsoft Teams, позволяя таким образом пользователям участвовать в совещаниях и конференц-звонках в удобном для них формате. Этот шаг означает дальнейшее развитие партнерских отношений межу Polycom и Microsoft, имеющих 15-летнюю историю. Решения Polycom в таких областях, как голосовые терминалы, видеотерминалы, работа с видеоданными интегрируются в среду Microsoft.

Polycom и BlueJeans объявили, что система Polycom Trio будет сертифицирована для работы с новой платформой веб-конференций BlueJeans. Ее пользователи смогут оценить качество звука Trio.

Zoom стал первым поставщиком видео-коммуникационных услуг, внедряющим свое программное обеспечение в Polycom Trio. Новый интерфейс позволит Trio стать единым устройством, объединяющим терминал для аудиосвязи и контроллер для управления программным решением для видео-конференц-связи Zoom Rooms. Polycom и Zoom вместе разработали для своих пользователей и партнеров единый интерфейс.

Polycom Trio будет работать с системой Alexa Voice Services (AVS) от Amazon. Вместе Polycom и AWS делают инновационную технологию распознавания естественной речи доступной в переговорных комнатах. Благодаря этой инновации, пользователи смогут получить доступ ко всем функциям Amazon Alexa в Polycom Trio без необходимости установки дополнительного ПО.

«Polycom Trio пользуется огромным успехом у наших заказчиков и партнеров, и мы видим, что он только растет благодаря тому, что мы постоянно совершенствуем и развиваем это решение, – сказала генеральный директор Polycom Мэри МакДауэлл. – Мы постоянно расширяем наше сотрудничество с Microsoft, Amazon, Zoom и BlueJeans, чтобы предложить пользователям Polycom Trio максимально производительный интерфейс для групповой работы на любой платформе».

Polycom Trio обеспечивает высокое качество звука (HD Voice), а также видео-конференц-связь бизнес-класса и возможности передачи контента. С помощью цветного дисплея с интуитивно понятным интерфейсом сотрудник может присоединиться к нужному совещанию в один клик. С запатентованной технологией Polycom NoiseBlock, которая удаляет отвлекающий фоновый шум, Polycom Trio становится интеллектуальным центром для конференц-связи.

Интерфейс Polycom Trio также можно использовать в качестве удаленного пульта управления для USB-камер EagleEye IV. В интерфейсе Polycom Trio пользователи могут масштабировать изображение так же, как на смартфонах. Эта полезная функция делает телефон для конференц-залов еще «умнее».