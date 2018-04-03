Первые результаты сдачи финотчетности в XBRL одобрены ЦБ РФ

«Синтегро консалтинг» вместе со своими клиентами успешно завершила третью по счету обязательную сдачу Надзорно-Статистической Отчетности (НСО) в новом для России формате XBRL.

Большая часть Некредитных Финансовых Организации (НФО) с 2018 года обязана сдавать бухгалтерскую и финансовую отчетность в ЦБ РФ в новом для российского бизнеса формате XBRL (eXtensible Business Reporting Language — «расширяемый язык деловой отчетности»). Эта задача требует от подотчетных организаций использования специального программного обеспечения.

Эксперты «Синтегро консалтинг» разработали собственное решение «Фабрика XBRL», на базе которого и осуществили перевод финансовой информации своих клиентов на новый формат. В феврале и марте НФО сдавали десяти- и тридцатидневную отчетности за январь и февраль соответственно. На текущий момент все данные приняты ЦБ РФ и не требует дополнительных доработок и уточнений.

Программное решение «Фабрика XBRL» разрабатывалось весь 2017 год. На протяжении этого времени эксперты «Синтегро консалтинг» вели пилотный проект по автоматизации XBRL (до вступления стандартов в законную силу) и присутствовали на всех рабочих встречах ЦБ РФ, где регулятор напрямую оказывал консультации вендорам и НФО.

Сергей Тушев, генеральный директор «Синтегро консалтинг», отметил: «Перевод отчетности на XBRL это новая задача для всех НФО, и мы являемся в некоторой мере первопроходцами. Каждый день мы отслеживаем новости от ЦБ РФ, работаем над улучшением программы и качества клиентского сервиса. Создавая «Фабирку XBRL», мы использовали свой многолетний опыт автоматизации финансовых систем по ОСБУ, ЕПС и МСФО. Благодаря команде экспертов, методологов и разработчиков в нашем клиентском листе по XBRL уже 20 крупнейших компаний, успех и развитие которых для нас являются главными приоритетами».

Эдуард Марущак, заместитель генерального директора «Объединенный специализированный депозитарий», отметил: «Регламентированную отчетность формировали с помощью решения «Фабрика XBRL». Благодаря плотному взаимодействию с проектной командой мы регулярно получали обновления и доработки решения под свои задачи. Главный итог: успешно сданная НСО за январь и февраль. Решение позволяет загружать корректные данные, визуализировать их и выгружать отчет XBRL».

Перевод НФО на XBRL это масштабный проект ЦБ РФ, который призван уменьшить нагрузку на подотчетные организации за счет снижения объема передаваемой информации и количества отчетов. Поэтому важно, чтобы все участники рынка перешли на XBRL. По итогам первых месяцев работы стоит отметить, что не мало важную роль играет выбор поставщика ПО.