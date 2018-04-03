«М.Видео»: продажи управляемой смартфоном «умной» техники выросли в разы

«М.Видео» (входит в группу «Самфар» Михаила Гуцериева) представила итоги продаж «умной» (c поддержкой Wi-Fi) техники в России. За последний год рынок бытовой техники с выходом в интернет в России вырос в 1,7 раза до 29 млрд рублей.

По оценке «М.Видео», продажи умной техники в 2017 году выросли на 70% до 29 млрд рублей с 17 млрд годом ранее, рынок в натуральном выражении составил 1,2 млн штук, что на 50% больше, чем в 2016.

На российском рынке «умная» техника представлена в следующих категориях: стиральные машины, холодильники, посудомойки, сушильные машины, микроволновки, пылесосы, кофемашины, электрические зубные щётки, весы. Самые «оснащённые интернетом» – холодильники и стиральные машины. Остальные сегменты скорее можно назвать нишевыми. Доля «умных» устройств в общих продажах крупой бытовой техники в 2017 году составила 11,4%.

Интерес россиян к холодильникам, стиральным машинам и другим домашним устройствам, имеющим выход в интернет, обусловлен снижением стоимости техники, переходом поддержки выхода в интернет в средний ценовой сегмент и ростом проникновения реальных пользователей мобильных устройств.

«Интернет в бытовой технике из приятной маркетинговой «фишки» постепенно становится функциональным и удобным дополнением к базовым возможностям устройств. Разумеется, это актуально не для всех категорий. Например, Wi-Fi в чайнике вещь не совсем очевидная, а спрос на стиральные машины и холодильники с приложениями растёт очень интенсивно. Этому способствует расширение ассортимента, снижение средней цены и улучшение функционала приложений. Можно ожидать, что в ближайшее время технология продолжит развитие», – сказал коммерческий директор «М.Видео» Олег Муравьев.

Основные категории на рынке умного крупного быта – холодильники и стиральные машины, за последний год продажи умной техники в этих двух категориях в натуральном выражении выросли в девять раз. Практически каждый десятый холодильник и каждая третья стиральная машина, проданные в России в 2017 году, имеют выход в интернет. Основные игроки: LG, Samsung, Liebher, Candy, Miele.

Дисплей на «умном» холодильнике выполняет роль планшета (прогноз погоды, музыка и т.д.), а также позволяет без открытия двери посмотреть содержимое полок. На нем же можно оставлять записки членам семьи. С приложения можно просматривать, что осталось в холодильнике: за эту возможность отвечает одна или несколько камер, которые под разными углами снимает внутреннее пространство холодильника. С приложения можно выбирать режим работы холодильника – например, режим отпуска. Пример приложения: Samsung Family Hub – помимо всего перечисленного выше это приложение даёт возможность управлять другими элементами умного дома – стиральной машиной и пылесосом.

«Умные» холодильники демонстрируют взрывную динамику – за последний год продажи выросли девятикратно, при этом средняя цена снижается ежегодно на 35-40%. Таким образом, из премиального ценового сегмента такая техника спустилась в более доступный ценовой сегмент от 40 до 60 тысяч рублей. Число моделей, представленных в России, расширяется.

Брендом-лидером в сегменте является LG, также на рынке представлены модели от Samsung, Liebherr, Bosch.

«Умные» стиральные машины предлагают удаленный выбор программы стирки с помощью приложения и запуск стирки дистанционно. Предупреждения и уведомления, например, о протечке, об открытой дверце, об окончании программы стирки. Поддержка и консультации, например, рекомендации по выбору программы стирки.

Это ещё одна категория, в которой активно развивается сегмент Wi-Fi. Умные стиральные машины занимают уже почти треть этого рынка. Основные игроки: LG, Samsung и Candy. Большинство стиральных машин с управлением с помощью приложения попадает в верхний ценовой сегмент от 25 000 рублей. Самые бюджетные решения в районе 25 тысяч рублей предлагает Candy.