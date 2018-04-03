Infinidat объявил о масштабном обновлении портфеля решений

Infinidat объявил о выпуске четырех новых продуктов, нацеленных на заказчиков, стремящихся ускорить процесс цифровой трансформации и снизить затраты на ИТ-инфраструктуру.

InfiniSync - это баллистически устойчивое устройство для бункера данных (bunker appliance), которое является первым в мире решением с RPO, близким к нулю, для синхронного зеркалирования данных, на практически бесконечном расстоянии с нулевой задержкой (zero latency).

«Традиционные, критически важные вычисления требуют синхронного зеркалирования, например, от Манхэттена до бункера данных в северной части Нью-Джерси, а затем асинхронного зеркалирования из бункера на сайт аварийного восстановления в Техасе», - сказал Джейкоб Бройдо (Jacob Broido), главный сотрудник по продуктам Infinidat. «InfiniSync устраняет необходимость в центре обработки данных в Нью-Джерси, гарантируя, что все транзакции поступят в Техас во всех возможных сценариях, включая сбои в электроснабжении и сети, а также катастрофы».

Neutrix Cloud - это публичное облако, которое предлагает высокопроизводительные облачные файловые и блочное хранение до нескольких петабайт, одновременно доступное из облаков Google, Azure и AWS.

Neutrix Cloud является чистым OpEx сервисом и может использоваться автономно или с локальным InfiniBox в режиме гибридного облака с четырехсекундным RPO (recovery point objective).

В качестве примера такой гибкости, в дополнение к другим облакам, Infinidat Neutrix Cloud будет доступна клиентам VMware Cloud на AWS к концу апреля 2018. VMware Cloud на AWS объединяет программное обеспечение VMware Software-Defined Data Center (SDDC) и bare metal инфраструктуру от Amazon Web Services (AWS).

«VMware Cloud на AWS предоставляет клиентам бесшовно интегрированное гибридное облачное решение, которое дает клиентам опыт SDDC от лидера частных облаков, запущенное на AWS», - сказал Марк Ломмайер, вице-президент и генеральный менеджер Cloud Platform Business Unit , VMware. «Такие решения, как Infinidat Neutrix Cloud, позволяют ИТ-подразделениям снизить затраты, повысить эффективность и создать оперативную согласованность в облачных средах. Мы рады сотрудничать с такими партнерами, как Infinidat, чтобы расширить возможности VMware Cloud на AWS и предоставить клиентам гибкость и выбор решений, которые могут повысить ценность бизнеса».

Neutrix Cloud (disaster recovery as a service) - концептуально решение аналогично инструментам Hewlett Packard Enterprise's Nimble Cloud Volumes и Pure Storage CloudSnap для управления облачными приложениями.

«Используя Neutrix Cloud, клиенты могут одновременно получать доступ и перемещать данные приложений между облачными провайдерами», сказал Эрик Каулберг, старший директор Infinidat. «С ценой за 1 гигабайт в 9 центов Infinidat обещает 99,999% (пять девяток) доступности».

Первичное развертывание Neutrix Cloud будут осуществляться на основе СХД InfiniBox в сети дата центров Equinix.

InfiniGuard - это приложение для защиты данных, которое хранит до 20 петабайт данных и обеспечивает мгновенное восстановление. InfiniGuard основано на той же архитектуре программного обеспечения Neural Cache, которая применяется в СХД InfiniBox и поддерживается богатой экосистемой ПО, включая Commvault, Veritas, Veeam, IBM Spectrum Protect, SAP, Oracle RMAN, VMware и Microsoft Exchange.

«Наряду с высокой стоимостью, жалоба номер один к существующим решениям защиты данных - это низкая производительность восстановления», - сказал Шломи Халеви, старший менеджер по продуктам Infinidat. «InfiniGuard обеспечивает более чем 10-кратное повышение производительности по сравнению с нынешним лидером рынка, а также превосходную надежность и «подрывную» ценовую политику».

InfiniBox F6212 - это новая модель InfiniBox с 8,3 петабайтами полезной емкости. F6212 работает на таком же проверенным программным обеспечением и имеет те же функции, производительность и надежность, которые понравились клиентам в семействе продуктов InfiniBox.

В сравнении с текущими High-End моделями InfiniBox, F6212 использует новейшие NL SAS диски повышенной емкости. Все массивы Infinidat являются гибридными, т.е. содержат помимо жестких дисков еще и SSD и значительный объем DRAM. В СХД InfiniBox все запросы на чтение обрабатываются из DRAM, что быстрее, чем чтение из флеш памяти. SSD в системе используются для ускорения записи на жесткие диски, на которых хранятся «холодные» данные. В прошлом году Infinidat в новой версии операционной система R4 добавил поддержку дисков 12 ТБ, заложив основы для выпуска флагманской СХД InfiniBox F6212. Флагманская модель вмещает 480 приводов near-line SAS.

По словам Док Д'Эрико (Doc D'Errico), вице-президента Infinidat, «F6212 нацелен на заказчиков, занимающихся аналитикой в режиме реального времени (real-time analytics), глубинными обучением и промышленным интернетом вещей».

Infinidat утверждает, что примерно 80% их клиентов использует не менее чем 1 PB данных, а около 15% имеют 10 PB в системе InfiniBox.

Большинство производителей используют обычную блокировку файлов, чтобы предотвратить перезапись файлов, в то время как InfiniBox использует снепшоты на основе временных меток для обеспечения целостности данных.

Фактически, большинство продуктовых решений производителей представляют собой разрозненные коллекции продуктов с несовместимыми функциями и API. Это непоследовательное сочетание продуктов добавляет сложности и неэффективности в среде клиентов, а также увеличивает чрезмерные затраты на жизненные циклы разработки программного обеспечения. Все эти недостатки не относятся к Infinidat.

Все анонсированные продукты основаны на общей базовой платформе Infinidat, которая включает в себя Neural Cache, алгоритм машинного обучения Infinidat, который максимизирует производительность, обнаруживая скрытые зависимости в шаблонах доступа к данным; InfiniRAID, который наряду с архитектурой Infinidat RAS обеспечивает семь девяток (99,99999%) доступности, обеспечивая при этом целостность данных в масштабе до нескольких петабайт; InfiniSnap, инновационный механизм мгновенных снимов на основе временных меток Infinidat, который обеспечивает управление и высокопроизводительную репликацию без влияния на производительность.

Новые продукты Infinidat на территории Российской Федерации доступны с апреля 2018 через официального дистрибьютора, компанию ASBIS Cloud.