Александр Грибков назначен директором по работе с корпоративным и государственным сегментами Ростовского филиала «Ростелекома»

На должность заместителя директора Ростовского филиала «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментами назначен Александр Грибков.

На этом посту он будет управлять работой с бизнес-структурами и органами власти на территории г. Ростова-на-Дону, внедрением и продажей новых продуктов, развитием клиентского сервиса в корпоративном сегменте.

Александр Грибков родился в 1982 г. в Сыктывкаре. В 2004 г. окончил факультет Управления Сыктывкарского Государственного Университета по специальности «Менеджмент организации». Имеет 14-летний стаж работы в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, а также в области продаж. Последние 10 лет занимал управленческие должности в «Ростелекоме» Коми филиал, «Северо-Западном Телекоме» Коми филиал, «Связи» Республики Коми и др. За время своей трудовой деятельности прошел путь от специалиста службы организации продаж, руководителя отдела активных продаж до заместителя директора филиала. С 22 марта текущего года назначен заместителем директора Ростовского филиала «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментами.

Сергей Алхасов, директор Ростовского филиала «Ростелекома» сказал: «Александр Грибков – грамотный, опытный и эффективный руководитель. Он ориентирован на результат. В его активе ведущие позиции в «Ростелекоме» и других компаниях связи. Под его руководством были реализованы крупные инвестиционные проекты. Он усовершенствовал структуру вверенных ему подразделений. Уверен, что с его приходом в наш филиал корпоративный сегмент существенно повысит свою результативность».