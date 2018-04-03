«Аэроэкспресс» реализовал 16% от общего числа билетов через сайт и мобильное приложение

Более 380 тыс. билетов приобрели пассажиры «Аэроэкспресса» через электронные каналы продаж по итогам первого квартала. Это 16% от общего числа билетов, оформленных за три месяца.

По сравнению с показателями первого квартала прошлого года количество продаж через сайт увеличилось на 17%. Через мобильное приложение – на 38%. Кроме того, по сравнению с первым кварталом 2017 г. существенно выросли продажи мобильных кассиров – более чем на 39%.

«Мы делаем ставку на развитие электронных каналов продаж. Они позволяют существенно сэкономить время наших пассажиров. При этом, мы не сокращаем количество стационарных касс, напротив, на время проведения таких больших мероприятий, как Кубок Конфедераций или Чемпионат мира по футболу, мы увеличиваем их количество», – отметил исполнительный директор компании «Аэроэкспресс» Валерий Федоров.

Всего за первый квартал 2018 г. было продано более 2,4 млн билетов. Традиционно, чаще всего пассажиры приобретали билеты в стационарных кассах. За первые три месяца были оформлены около 927 тыс. проездных документов (рост — 6%).