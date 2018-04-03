Acronis стал технологическим партнером по защите данных для команды Формулы-1 Sahara Force India

Acronis, поставщик решений в области защиты данных в гибридных облачных хранилищах, и команда Формулы-1 Sahara Force India официально объявили о начале технологического партнерства в области защиты данных. В рамках партнерства Acronis предоставит решения для защиты данных, включая резервное копирование, аварийное восстановление, программно-определяемое хранилище данных, синхронизацию и совместное использование файлов, а также систему защиты от программ-вымогателей на базе технологии искусственного интеллекта. И во время гонок и между гран при, данные будут защищены на производственной базе команды, аэродинамическом стенде и на гоночных трассах.

В рамках соглашения центр управления команды Sahara Force India в Сильверстоуне, Великобритания, будет переименован в «Центр управления Acronis», что подчеркивает ценность данных и то, насколько важна их защита в Формуле-1.

Новый «Центр управления Acronis» будет работать во время каждой гонки и каждого тренировочного заезда. Как только болид VMJ11 оказывается на трассе, центр управления начинает принимать потоки данных в режиме реального времени, позволяя инженерам и специалистам по стратегии гонок симулировать различные действия и передавать прогнозы на базе обработанной информации обратно пилоту. Кроме того, центр управления находится в постоянном контакте с инженерами, находящимися непосредственно на трассе, оказывая им помощь и предоставляя дополнительную информацию во время гонок и между заездами.

«Формула-1» – это один самых высокотехнологичных видов спорта в мире. Команда Sahara Force India собирает сотни гигабайт телеметрии во время гонки и обрабатывает терабайты информации о технике и испытаниях на заводе. Acronis обеспечивает оптимальные способы хранения и защиты данных, в том числе от программ-вымогателей.

Sahara Force India воспользуется всеми преимуществами технологии защиты Acronis Active Protection, основанной на технологиях искусственного интеллекта и эвристическом методе по выявлению вредоносных программ, который гораздо совершеннее традиционного подхода, основанного на коллекции штаммов. Помимо автоматической защиты данных и системных файлов, надежный механизм самозащиты не дает злоумышленникам повредить программное обеспечение резервного копирования или изменить содержимое резервных копий файлов. Инновационная технология будет защищать от программ-вымогателей данные многочисленных объектов команды как на серверах, так и на компьютерах инженеров.

Acronis предоставит Sahara Force India доступ к полному набору решений: Acronis Backup - решению для резервного копирования с быстрым восстановлением данных; Acronis Storage - универсальному, масштабируемому и безопасному программно-определяемому хранилищу данных; Acronis Files Advanced - безопасному и гибкому корпоративному решению для синхронизации и совместного использования файлов.

«Партнерство с Acronis решает наши задачи по управлению данными и дает нам уверенность в том, что наши данные находятся в безопасности. Это партнерство выгодно обеим сторонам: мы продемонстрируем функциональные возможности решений Acronis в области защиты и хранения данных, а Acronis лучше узнает потребности индустрии автоспорта», – сказал операционный директор команды Отмар Сафнауэр.

«Технологии Acronis соответствуют самым жестким требованиям автоспорта, предлагая простую и надежную защиту данных во время соревнований, на производстве и во время процесса разработки новых технологий. Мы рады сотрудничать с Sahara Force India и желаем им успехов в новом сезоне», – отметил Сергей Белоусов, основатель и генеральный директор Acronis.