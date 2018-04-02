Zyxel представила в России LTE решения для дачников и туристов

Zyxel представила в России линейку LTE маршрутизаторов для любителей отдыха на природе. Используя сотовый сигнал, устройства обеспечат устойчивый и высокоскоростной доступ в интернет для множества внешних устройств. Маршрутизаторы предназначаются как для активного отдыха больших компаний на природе, так и для семейного использования на даче.

Смартфон, подключенный к интернету через LTE, также может выполнять функции хотспота, и с его помощью можно предоставить интернет-доступ нескольким людям, однако в таком режиме работы быстро разряжается аккумулятор.

Портативный LTE маршрутизатор путешественника Zyxel WAH7706 оптимизирован для пересылки данных, поэтому он обеспечивает более эффективную и долгую работу хотспота, чем смартфон, и намного дольше способно продержаться без подзарядки аккумулятора. WAH7706 поддерживает новейшую технологию LTE 4G со скоростью входящего трафика от мобильного оператора до 300 Мбит/сек.

Вес устройства 125 г вместе аккумулятором. Маршрутизатор WAH7706 поддерживает работу со всеми мобильными операторами России и большинства зарубежных стран, обеспечивая связь по 2G, 3G, 4G (LTE CAT6) и двухдиапазонной Wi-Fi (IEEE 802.11ac). С помощью него пользователь может предложить своим спутникам воспользоваться быстрым подключением по Wi-Fi, а также использовать устройство в качестве персонального хот-спота с одновременной поддержкой до 32 устройств.

В путешествиях пользователи жалуются на низкую скорость подключения к интернету. Портативный LTE-маршрутизатор WAH7706 решает эту проблему благодаря поддержке технологии carrier aggregation, что позволяет задействовать несколько частотных диапазонов для увеличения общей полосы пропускания и обеспечить скорость соединения до 300 Мбит/сек. Он подключается как устройство «plug-n-play», благодаря чему не нужно осуществлять никаких действий по его настройке.

В дороге часто не хватает емкости аккумулятора устройства, поэтому в Zyxel WAH7706 наряду с быстрым переключением между диапазонами 2.4/ 5 ГГц предусмотрен режим пониженного энергопотребления. При низком энергопотреблении WAH7706 снижает свою рабочую температуру, что также продлевает время работы от аккумулятора. Кроме того, его съемный литий-полимерный аккумулятор обеспечивает автономную работу устройства до 10 часов, а если аккумулятор сильно разрядился, то его можно заменить на другой и сохранить соединение.

Второе устройство в линейке, маршрутизатор 4G LTE Zyxel LTE3302, - помощник на даче, если проводная инфраструктура повреждена или отсутствует. Устройство поддерживает 2G/3G/4G LTE сети, обеспечивает бесшовное переключение между ними и обеспечивает на прием от мобильного оператора скорости до 150 Мбит/сек.

К маршрутизатору может быть подключены внешние антенны для улучшения приема сигнала сотовой сети. Zyxel LTE3302 поддерживает до 32 подключений внешних устройств.

Для удобства пользователей Zyxel LTE3302 можно использовать как в режиме моста, так и маршрутизатора. Для большинства сценариев применения подойдет встроенная маршрутизация, а в режиме моста LTE3302 может работать с существующий сетевой инфраструктурой.

Кроме возможности питания от сети, Zyxel LTE3302 располагает отсеком для установки аккумулятора, что позволяет использовать устройство как портативный маршрутизатор в путешествиях, на рыбалке и на стадионе. Заряжать аккумулятор можно как от внешних источников, так и в автомобиле. Другой удобный вариант применения LTE3302 с батареей – в местах с нестабильной подачей электричества.

Маршрутизатор снабжен двумя Ethernet портами для подключения ПК и других домашних проводных устройств.

«С наступлением теплого времени года, горожане потянутся на дачу отдохнуть от городской суеты. Однако базовая потребность в высокоскоростном интернете остается таковой и в дали от мегаполиса, - отметил Денис Тяпаев, руководитель российского офиса Zyxel, - Спрос на LTE начинает расти, и мы рады предложить рынку ряд интересных устройств с различным функционалом и под любой бюджет.»

В линейку LTE решений Zyxel также входит переносной LTE-A маршрутизатор LTE4506, уличный стационарный LTE-A маршрутизатор LTE7460-M608 и некоторые другие устройства.