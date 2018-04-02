В Philips назначен новый глава подразделения «Потребительские товары» по России и СНГ

Philips объявила о назначении c 1 апреля 2018 года Максима Корсеко на должность главы подразделения «Потребительские товары».

Максим Корсеко начал карьеру в компании Philips в 2003 году. Более 15 лет работы в различных подразделениях компании, включая работу в офисах Беларуси, Чехии и Нидерландов, позволили Максиму приобрести глубокое понимание потребительского рынка и международную экспертизу в области маркетинга, производственного и операционного менеджмента.

В 2013 году Максим занял позицию директора по глобальной коммерческой политике Philips. В этой роли он внедрил новый подход в сфере ценообразования на рынках Китая, Индии, Африки, Японии, стран Центральной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, России и Центральной Азии.

Спустя три года Максим Корсеко был назначен руководителем международной торговой политики и ценообразования Philips. На этой позиции Максим отвечал за внедрение глобальной коммерческой политики и руководил командой из более чем 40 сотрудников. Благодаря его усилиям прибыльность бизнеса выросла на 3,2%.

«Для меня большая честь продолжить работу в компании в новой роли. Уверен, что многолетний опыт работы в Philips на различных рынках будет полезен для достижения еще больших успехов в потребительском бизнесе в России и странах СНГ, — отметил Максим Корсеко, глава Philips «Потребительские товары» в России и СНГ. — Мы в Philips считаем, что всегда есть способ изменить жизнь к лучшему. Я рад, что на протяжении 15 лет являюсь причастным к достижению этой амбициозной цели».

Максим Кузнецов, ранее занимавший позицию главы направления «Потребительские товары» Philips в России, был назначен на должность генерального директора компании Philips в России и СНГ c 1 ноября 2017 года.