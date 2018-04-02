«Первый Бит» осуществил внедрение продукта «1С:Зарплата и управление персоналом для Казахстана» для Fashion Retail Kazakhstan

Внедрение «1С:Зарплата и управление персоналом для Казахстана» позволило упростить ежедневную работу с персоналом, ускорить процессы приема-увольнения сотрудников, а также предоставило руководству ритейлера инструменты для осуществления эффективной кадровой политики.

Fashion Retail Kazakhstan – один из самых крупных ритейлеров одежды и аксессуаров известных брендов в Казахстане. В 2018 г. компания представлена более 37 магазинами в трех городах: Алматы, Астана, Актобе. Ранее в компании для расчета заработной платы и других начислений использовался программный продукт «1С.Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана». Использование только этого решения не позволяло наладить эффективную работу с кадрами из-за ручного выполнения ряда задач. Например, значительное время занимал расчет начислений из-за большого количества уволенных-принятых сотрудников и необходимости вручную вносить информацию по ним в базу данных. Кроме того, в системе приходилось заводить физ. лицо и проводить прием, а данные сотрудника для распечатки трудового договора вносить отдельно в Word, что было трудозатратно и неудобно. При составлении табелей в «1С:Бухгалтерии» приходилось ежемесячно вручную проставлять дни длительно отсутствующих сотрудников, в том числе декретниц (отпуск по беременности, отпуск по уходу за ребенком) и т.д. В итоге составление одного табеля для одного магазина с численностью персонала около 14 человек занимало 10-12 мин.

Руководство Fashion Retail Kazakhstan ставило задачу максимально автоматизировать ежедневную рутинную работу сотрудников отделов бухгалтерии и кадров, а также реализовать инструменты анализа по кадровому составу, планирования штатной численности и формирования отчетности в различных разрезах.

Специалисты алматинского филиала компании «Первый Бит» рекомендовали внедрить «1С:Зарплата и управление персоналом для Казахстана» и интегрировать решение с используемой 1С:Бухгалтерией для Казахстана». В рамках проекта специалистами «Первого Бита»: адаптирован функционал системы под специфику компании; настроены оригинальные печатные формы документов; настроен план обмена данными из системы «1С.Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Казахстана» в «1С.Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана»

Среди ключевых результатов проекта – создание единой точки ввода данных кадрового учета, за счет чего: сокращено время начисления по заработной плате и начисление налогов; сокращено время оформления нового сотрудника благодаря автоматическому переносу данных сотрудника из «1С:ЗУП» в шаблон трудового договора; до 1 минуты сокращено время составления табеля. Данные вносятся единожды (при переносе или при новом изменении графика сотрудника), табель формируется автоматически на основе внесенных данных.

«Наша компания является одним из крупных ритейлеров на рынке Казахстана, а наши сотрудники в основном – студенты. В связи с этим у нас большой кадровый оборот. С внедрением 1С:ЗУП, мы намного упростили работу с кадрами, сократили время на наши основные функциональные задачи и получили инструменты планирования и анализа, что позволяет нам осуществлять эффективную кадровую политику», – сказал Куатбек Айнура, HR координатор «Фэшн Ритейл Казахстан».