«Миландр» представит российскую среду разработки ПО CM-LYNX

«ПКК Миландр» на международной выставке электронных компонентов, модулей и комплектующих «ЭкспоЭлектроника», которая пройдет с 17 по 19 апреля в московском «Крокус Экспо», впервые продемонстрирует среду разработки CM-LYNX.

CM-LYNX — российская интегрированная среда разработки ПО от «ПКК Миландр» для сигнальных процессоров и многопроцессорных систем.

Начиная с представленной версии продукт усилен новым компонентом – операционной системой реального времени МАКС (лауреат конкурса «Лучший инновационный продукт 2017») в DSP-исполнении.

Другие новые компоненты — LLVM-компилятор для языков C/C++, инструментарий для профилирования и визуализации. Компоненты разработаны по заказу «ПКК Миландр» специалистами «АстроСофт».

Новая версия среды разработки позволяет упростить создание новых изделий на базе российских DSP-процессоров.

«"Миландр" — наш стратегический партнер, и демонстрация совместных решений на «Экспоэлектронике» стала для нас традицией: в прошлом году мы впервые показали нашу ОСРВ МАКС в работе, а в этом — представим новые достижения: разработанный на базе LLVM компилятор clang для процессоров 1967ВН028 и 1967ВН044, который вошел в среду разработки CM-LYNX, версию ОСРВ МАКС для сигнальных процессоров, с поддержкой режима симметричной мультипроцессорности (SMP) и адаптированную для работы в среде CM-LYNX, анонсируем уникальную реализацию технологии OpenMP для разработки многопоточного ПО в CM-LYNX (работа над проектом ведется в данный момент). Кроме того, на нашем совместном стенде (С103, павильон 3, зал 14) мы продемонстрируем работу mesh-сетей, чтобы каждый воочию мог убедиться в преимуществах этого решения, расскажем о создании системы «умного» энергоучета», — отметил Павел Бойко, заместитель директора по разработке системного ПО в «АстроСофт».

«Новая среда разработки — не первый наш проект с «АстроСофт». Мы совместно создаем средства разработки, реализовали проект по построению mesh-сетей (сетей ячеистой топологии) в системах «умного» дома и прочие. Проект по переводу всех типов процессоров «Миландр» на операционную систему МАКС отметило сообщество IT-директоров Global CIO: мы победили в номинации «Лучшая отечественная разработка 2017 года». И сейчас мы не останавливаемся и идем дальше, представляя новое совместное решение — среду CM-LYNX», — сказал Юрий Мякочин, директор центра проектирования радиоэлектронной аппаратуры «Миландр».