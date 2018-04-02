MCN Telecom занял место в десятке лидеров российского рынка виртуальных АТС

Оператор фиксированной связи с собственной МгМн-сетью и местными узлами в 27 крупных городах России, виртуальный мобильный оператор (Full MVNO) и разработчик программных продуктов MCN Telecom продемонстрировал 17% годовой рост количества компаний-клиентов услуги виртуальной АТС и вошёл в десятку самых успешных игроков сегмента облачной телефонии.

По результатам исследования рынка виртуальных АТС, которые были представлены независимым консалтинговым агентством «ТМТ Консалтинг», объем российского рынка виртуальных АТС в 2017 году составил 5,9 млрд руб., увеличившись на 41% по отношению к 2016 году.

По словам управляющего партнера агентства Константина Анкилова, количество компаний-клиентов услуги ВАТС достигло 184,8 тыс., увеличившись на 45% по сравнению с показателями 2016 года. На 1 ВАТС приходится в среднем 5,6 пользователей.



Среди ключевых факторов роста российского рынка облачных АТС аналитики называют высокое проникновение ШПД, расширение географии присутствия операторов ВАТС, увеличение осведомленности потенциальных клиентов об услуге и рост доверия к облачным сервисам, а также развитие новых каналов коммуникации с клиентом и интеграция их в UC на базе технической платформы ВАТС - чаты, онлайн звонки с сайта, мессенджеры, соцсети, конференцсвязь, SMS, совершенствование платформ и развитие аналитики и дополнительных сервисов на основе виртуальных АТС.



Структура рынка виртуальных АТС. Источник: ТМТ Консалтинг, 2017 г.

«Манго Телеком» занимает 23%, самые скромные результаты у «МегаФона» - 2%. Согласно опубликованным данным, 3% клиентов от общего числа пользователей виртуальных АТС в России купили и используют продукт MCN Telecom.

«По нашим оценкам доля MCN Telecom составляет более 4%. У нас нет оснований не доверять сведениям «ТМТ Консалтинг» - агентства, которое регулярно мониторит рынок виртуальных АТС, следит за его изменениями. Мы согласны с тем, что объемы рынка значительно увеличились по отношению к предыдущему периоду. Действительно удивлены, что всего за год расстановка сил в сегменте облачных АТС могла столь существенно измениться», - говорит генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.

По прогнозам «ТМТ Консалтинг», объем рынка виртуальных АТС в ближайшие 5 лет будет расти в среднем на 19% в год и к 2022 году достигнет 15,3 млрд руб. Количество компаний-клиентов вырастет в 2,7 раза и приблизится к 500 тысячам.

