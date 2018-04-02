Lenovo начинает российские продажи нового поколения ноутбуков Yoga. Цены

Lenovo объявила старт продаж на российском рынке новых ноутбуков серии Yoga. Модели Yoga 730 с диагоналями экранов 13,3 и 15,6 дюйма, 14-дюймовый Yoga 530 и Yoga 330 с диагональю 11,6 дюйма доступны для покупателей с апреля. Новинки стали легче и тоньше своих предшественников, получили обновленный дизайн с более тонкими рамками экранов, усовершенствования в системах охлаждения, дополнительные скоростные порты Thunderbolt, сканеры отпечатков пальцев и технологию быстрой зарядки.

Отличительная черта ноутбуков серии Yoga —шарниры, позволяющие раскрывать устройства на 360°и использовать их в режиме планшета, дисплея или классического ноутбука.

Новые Yoga 730 оснащены металлическими корпусами толщиной 13,9 мм (13 дюймов) и 16,9 мм (15 дюймов). Они построены на базе 4-ядерных процессоров Intel Core 8-го поколения, которые обеспечивают на 40% более высокую производительность по сравнению со своими предшественниками. Это особенно заметно при работе в многозадачных режимах и во время загрузки операционной системы. Опциональные графические карты NVIDIA GeForce GTX 1050, доступные в 15-дюймовых моделях, и IPS дисплеи с разрешением до UHD гарантируют высокую производительность и комфорт при работе с видео и графикой.

Для пользователей, которые любят писать и рисовать от руки, предусмотрен опциональный стилус Lenovo Active Pen 2, различающий 4096 степеней нажима. Он позволяет писать, рисовать и делать пометки с помощью инструментов Windows Ink так же просто, как привычными карандашами и ручками на бумаге. Накопители до PCI SSD емкостью 1 ТБ позволяют выбрать оптимальную конфигурацию в соответствии с потребностями пользователя. Для быстрой разблокировки и дополнительной защиты данных в ноутбуки встроен сканер отпечатков пальцев и функция Windows Hello. Если руки заняты или нет возможности подойти к ноутбуку, на помощь приходят голосовые помощники Alexa и Cortana. Благодаря микрофонам, воспринимающим звуки в радиусе 4 метров, управлять ноутбуками можно из любой точки помещения.

Модель Yoga 530 предлагает самый широкий выбор процессоров как линеек Intel Core, так и AMD Ryzen. Кроме этого, ноутбуки Yoga 530 стали на 11% тоньше предшественников — всего 17,6 мм и при весе 1,6 кг.

Новый трансформируемый ноутбук Yoga 330, выполненный в легком и прочном алюминиевом корпусе с анодированной или обработанной пескоструйной технологией поверхностью, получил экономичные процессоры Intel Pentium и Celeron и широкий выбор твердотельных накопителей ёмкостью до 256 ГБ. Сенсорный HD дисплей с диагональю 11,6 дюйма и интегрированная графическая карта Intel позволяют комфортно работать с текстом и графикой.

Мобильность и свободу перемещений в течение дня поддерживают мощные аккумуляторные батареи. 13-дюймовый Yoga 730 способен работать без подзарядки до 11,5 часов, 15-дюймовый FHD — до 11 часов, а 11-дюймовый Yoga 330 — до 6 часов. Все новые модели обладают технологиями быстрой или ускоренной зарядки. Например, батареи 13- и 14-дюймовых моделей заряжаются на 2 часа активной работы всего за 15 минут, что означает, что подготовиться к выходу или презентации можно во время короткого перерыва.

Ноутбуки Lenovo Yoga 330, 530, 730 доступны на российском рынке с апреля 2018 года по следующим ориентировочным розничным ценам: Yoga 330 от 17000 руб., Yoga 530 от 35000 руб., Yoga 730 от 70000 руб.