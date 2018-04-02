Getac выпустила ноутбук для коммунальных служб

Getac, производитель защищенных мобильных ИТ-решений, представил обновленную версию ноутбука-трансформера V110, разработанного для предприятий сферы коммунальных услуг, которые все больше нуждаются в цифровых технологиях.

«Сегодня перед коммунальными предприятиями, помимо уменьшения расходов и повышения операционной эффективности, стоят задачи оперативного реагирования на вызовы, информирования клиентов в режиме реального времени, а также соблюдения строгих норм безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды. Стратегия цифровой трансформации, подразумевающая внедрение мобильных ИТ-решений в инфраструктуру компаний, обеспечивает оперативность, эффективность и гибкость персонала, что в конечном итоге приводит к росту показателей производительности и позволяет привлечь новых клиентов. Чтобы помочь предприятиям в переходе на новый технологический уклад, Getac разработала ноутбук-трансформер V110 – надежный универсальный инструмент с возможностью полноценного использования на протяжение всего дня», – сказала Ровина Ли (Rowina Lee), вице-президент по продажам и развитию бизнеса Getac Technology Corporation.

Процессор Intel последнего поколения (Intel Kaby Lake Core i5 или i7) с системой экономного энергопотребления и батарея с функцией горячей замены обеспечивают бесперебойную работу устройства в течение всей смены. Прочный трансформируемый ноутбук V110 призван помочь коммунальным службам выполнять больший объем работ за меньшие сроки и улучшать качество клиентского сервиса.

Сбор данных и обмен ими имеют все большее значение для фиксирования показаний измерительных приборов, формирования отчетов, ГИС-картографирования, обработки изображений и мониторинга выполнения задач. Камера задней панели с разрешением 8 МП позволяет работникам оперативно предоставлять руководству стратегическую информацию для управления активами и технического обслуживания инфраструктуры. Чтобы специалисты оставались на связи, находясь на объекте, V110 оснащен антенной для подключения к беспроводным сетям 4G LTE WWAN, технологией PowerShare USB 3.0 и портами ввода, что гарантирует максимальную скорость загрузки данных и уменьшает зависимость от бумажных носителей. V110 может быть установлен в автомобиле с помощью док-станции с репликатором Tri Pass Through для одновременного подключения к антеннам WWAN/WLAN и GPS-приемнику на крыше транспортного средства.

Защита клиентских, операционных и эксплуатационных данных крайне важна для коммунальных предприятий, поэтому V110 имеет ряд функций безопасности, включая системы аутентификации Intel и Microsoft, а также считыватель смарт-карт. Платформенный модуль TPM 2.0 предназначен для выявления признаков несанкционированного вторжения во время загрузки системы, а технология BitLocker защищает данные как при хранении, так и при использовании или передаче информации.

Технические специалисты коммунальных служб часто работают в экстремальных условиях: под землей, в сложных погодных условиях или в полной темноте – и их инструменты должны быть адаптированы для использования в любой ситуации. Getac V110 может функционировать как планшет или как ноутбук в зависимости от поставленных задач. Для подготовки отчетов и деловой переписки V110 оснащен полноразмерной клавиатурой, а экран LumiBond с диагональю 11,6 дюйма позволяет использовать устройство на ярком солнце без потери читабельности. Сенсорный дисплей поддерживает возможность управления стилусом или пальцем, в том числе в перчатках и под дождем, обеспечивая видимость экрана в самых экстремальных условиях. Водо- и пыленепроницаемый корпус обеспечивает устойчивость к воздействию влаги, жидкости, вибрации, а также к падениям (с высоты до 120 см) и экстремальным температурам. Ноутбук-трансформер имеет степень защиты IP65, соответствует военным стандартам MIL-STD 810G, MIL-STD 461G и рассчитан на использование при температуре в диапазоне от -21°C до +60°С.

На новый V110 установлены комплексные мобильные приложения для повседневной работы сотрудников коммунальных служб. Getac предоставляет на свои продукты трехлетнюю гарантию Bumper-to-Bumper, которая покрывает в том числе и случайные повреждения.

Новый ноутбук-трансформер V110 поступил в продажу 29 марта 2018 г.