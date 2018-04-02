Эксперты нормативного регулирования поддержали меры по налоговому стимулированию в цифровой экономике

Рабочая группа по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика» поддержала законопроекты, направленные на налоговое стимулирование деятельности компаний-владельцев результатов интеллектуальной собственности и бизнес-ангелов. Решение было принято 30 марта на заседании, которое прошло в минэкономразвития РФ при участии минэкономразвития, министерства юстиции, минкомсвязи, Совета Федерации РФ, Центробанка, Сбербанка, Газпромбанка, фонда «Сколково», НИУ ВШЭ, компаний «Ростелеком», МТС, «Мегафон» «Вымпелком», «Яндекс», Mail.ru, Dentons и других.

Законопроекты подготовлены центром компетенций направления «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» - фондом «Сколково». Среди одобренных экспертами мер – снижение ставки налога на прибыль от интеллектуальной собственности с нынешних 20% до 5%. По мнению разработчиков проектов, такой шаг увеличит количество зарегистрированных патентов, уменьшит отток интеллектуальной собственности за границу и будет стимулировать иностранные компании, владеющие результатами интеллектуальной деятельности (патентами, программными продуктами), становиться налоговыми резидентами РФ.

В отношении льгот для бизнес-ангелов поддержанный рабочей группой законопроект предусматривает установить налоговый вычет из суммы НДФЛ в размере 50% инвестиций, вложенных в стартапы.

«Налоговое стимулирование в технологической сфере, создании программных продуктов – одна из приоритетных задач, способствующих ускорению развития цифровой экономики в России. Важно создать правовые условия, улучшающие условия для бизнеса, научных организаций и стартапов, ведущих свою деятельность в направлении экономики данных. Первые шаги в этом направлении сделаны», – сказал руководитель рабочей группы «Нормативное регулирование» при АНО «Цифровая экономика», вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС Руслан Ибрагимов.

Поддержанные рабочей группой законопроекты будут представлены на дальнейшее рассмотрение в Правительство.