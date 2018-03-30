 

Ульяновская область и «1С» расширят информатизацию региона

ИТ в госсекторе
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, Текст: Владимир Бахур

В рамках научно-практической конференции «Цифровая трансформация производства 2018» в г. Ульяновске губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и заместитель директора фирмы «1С» по работе с корпоративными клиентами Марина Слесаренко подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает сотрудничество в области информационных технологий, применение знаний и опыта Сторон по формированию эффективной системы государственного управления в рамках региональной информатизации.

«У нас уже имеется опыт успешной реализации систем регионального масштаба, охватывающих сотни и тысячи учреждений и пользователей. Рассчитываем, что сотрудничество в рамках соглашения позволит задействовать этот опыт для совершенствования системы государственного управления Ульяновской области. Также считаем крайне важным для цифровой трансформации региона развитие образовательной среды для подготовки квалифицированных ИТ-кадров»,   отметила заместитель директора фирмы «1С» по работе с корпоративными клиентами Марина Слесаренко. 

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подчеркнул, что развитие сотрудничества Ульяновской области и фирмы «1С» в рамках подписанного соглашения позволит совершенствовать перспективные направления автоматизации, поможет решению задач, стоящих перед правительством области.

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