Технология Smart IDReader встроена в ПО Rutisoft встроила

Rutisoft, разрабатывающая комплексные решения для управления складскими комплексами, выбрала технологию Smart IDReader от компании Smart Engines для распознавания паспортов РФ и других удостоверяющих документов. В настоящее время решение компании Smart Engines интегрировано с YMS (Yard Management System) «Управление складским двором».

Rutisoft занимается разработкой, поставкой и внедрением программно-аппаратных комплексов для автоматизации ключевых бизнес процессов на предприятии. Наряду с флагманским продуктом YMS-системой «Управлением складским двором», продуктовый портфель компании включает системы управления реестрами, торговлей и складом, парковками, а также системы отслеживания транспорта, WMS и RFID-решения.

Возможность распознавания документов решает задачу регистрации и учета посетителей при оформлении документации на погрузку и разгрузку транспорта на территории склада. Поддерживается распознавание паспорта гражданина РФ, водительских удостоверений и любых документов с машиночитаемой зоной. Процесс распознавания сканированных документов занимает меньше 1 секунды.

Генеральный директор Rutisoft Алексей Комков отметил: «Наша YMS-система – это высокотехнологичный продукт, в котором реализован целый ряд инновационных технических решений для работы современного складского комплекса. Наш выбор технологии распознавания документов был обусловлен соответствием возможностей Smart IDReader нашим требованиям по качеству и скорости».