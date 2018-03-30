Школа менеджеров «Яндекса» открыла набор учащихся из разных регионов

«Яндекс» объявил о начале приема заявок в «Школу менеджеров». Это практический курс для выпускников технических специальностей, которые хотели бы попробовать себя в качестве менеджеров. Также он заинтересует тех, кто не имеет технической базы, но любит интернет-технологии и готов учиться новому.

Обучение в Школе начнется 17 июля и продлится до конца августа. Занятия будут вести сотрудники «Яндекса» — люди, которые каждый день работают над сервисами с многомиллионной аудиторией. Они помогут слушателям курса освоить новую профессию и разобраться в её нюансах.

«Профессия менеджера в Яндексе не универсальна. Мы создаём десятки сервисов, рассчитанных на разную аудиторию и задачи. Часто менеджерам приходится выполнять роль инноваторов, координаторов, аналитиков и даже программистов. Школа даёт базовые знания по большому количеству направлений, расширяет кругозор и помогает в деталях разобраться в том, как делаются действительно массовые сервисы», — сказал руководитель «Яндекс.Музыки» и «Школы менеджеров» Андрей Гевак.

Чтобы попасть в Школу, нужно до 30 апреля успешно выполнить тестовое задание, а затем пройти собеседование. Занятия проводятся в московском офисе «Яндекса», но ребятам, которые живут не в Москве и Московской области, компания готова оплатить проезд и проживание на время учёбы. Те, кто особенно хорошо проявит себя в Школе, получат шанс на стажировку в команде одного из сервисов «Яндекса».

«Яндекс» ежегодно организует образовательные программы для старшекурсников и недавних выпускников. В этом году это Школа разработки интерфейсов в Москве и Минске, Школа информационной безопасности и Школа мобильной разработки в Москве, а также воркшопы для дизайнеров в десяти городах России. Кроме того, «Яндекс» набирает разработчиков на летнюю оплачиваемую стажировку.