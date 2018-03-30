Pure Storage представила AIRI – готовую к применению ИИ-инфраструктуру для развертывания технологий глубинного обучения

Pure Storage, производитель платформы хранения данных all flash для компаний-инноваторов, сегодня при поддержке Nvidia представила AIRI — комплексную инфраструктуру, подготовленную к применению искусственного интеллекта (AI-Ready Infrastructure, AIRI). Разработанная совместно компаниями Pure Storage и Nvidia, AIRI — это специализированное решение для архитекторов и ученых по данным, а также бизнес-лидеров, расширяющее возможности платформы Nvidia DGX1 для реализации полномасштабных проектов в области искусственного интеллекта (далее «ИИ») в каждой организации. AIRI позволяет облачным провайдерам, коммерческим и государственным организациям ускорять анализ данных и быстрее создавать инновации, оказывающие реальное влияние на человечество.

ИИ открывает возможности перед компаниями создавать инновации не только на уровне продуктов, но и в ежедневной операционной деятельности в их стремлении сохранить лидерство в своих отраслях в период колоссальных перемен. По прогнозам Gartner, к 2020 г. ИИ будет внедрен в 80% компаниях мира. AIRI предоставляет простую и вместе с тем мощную архитектуру, которая позволяет компаниям построить инфраструктуру с фокусом на данные, помогающую раскрыть весь потенциал ИИ.

«ИИ способен принести человечеству колоссальную пользу, — отметил CEO Pure Storage Чарльз Джанкарло. — Он может существенно улучшить качество нашей жизни. Более безопасные автономные транспортные средства не только спасут десятки тысяч жизней, но и сделают нас более эффективными. Прогресс в сфере биологических наук, достигнутый благодаря ИИ, уже сделал прогнозную медицину реальностью, а не отдаленной перспективой. ИИ обеспечивает высокую степень персонализации взаимодействия с покупателями и повышает безопасность онлайн-сообществ. AIRI ускорит исследования в области ИИ, помогая разработчикам быстрее делать новые открытия, чтобы мир стал лучше с помощью данных».

Инфраструктурное решение AIRI, разработанное Pure Storage и Nvidia в виде полностью интегрированного программно-аппаратного решения, исключает сложности, которые мешают реализации полномасштабных ИИ-проектов. AIRI работает на базе Pure Storage FlashBlade, платформы хранения данных для современной аналитики и ИИ, и четырех суперкомпьютеров Nvidia DGX1 на графических процессорах Nvidia Tesla V100 с общей производительностью 4 PFLOPS. Системы соединены между собой посредством коммутаторов Arista 100GbE, поддерживающих технологию GPUDirect RDMA, позволяющую достичь максимальной производительности распределенного обучения. AIRI включает стек глубинного обучения Nvidia GPU Cloud и функционал Pure Storage AIRI Scaling Toolkit, они позволяют ученым по данным ускорять выполнение ИИ-задач с нескольких недель или месяцев до считанных часов.

«Компании всего мира расширяют инфраструктуру ИИ, решая важнейшие задачи и достигая новых возможностей, — сказал Джим Макхью, вице-президент и генеральный менеджер Nvidia по системам глубинного обучения. — С AIRI у наших клиентов появился валидированный подход с подтвержденными результатами, объединивший передовую вычислительную платформу и высокопроизводительную систему хранения».

AIRI — решение, которое позволит архитекторам и ученым по данным улучшить показатель «времени до ответа» (time-to-insight) любого масштаба. Каждая организация генерирует и хранит тонны данных. Чтобы иметь возможность сделать бизнес «умнее», инновационные компании больше, чем когда-либо, нуждаются в извлечении ценных знаний из этой информации.

«ИИ — не гипотетическая технология будущего, а стратегический актив современного бизнеса. Расширяя внедрение ИИ во всех отраслях, способствуя освоению новых бизнес-моделей, повышению точности таргетинга коммерческих предложений и персонализации взаимодействия с пользователем, инновационные технологии Pure Storage и Nvidia ускоряют внедрение ИИ, предоставляя организациям оптимизированное, простое в использовании и надежное решение для любых систем ИИ», — сказал Риту Джиоти, директор компании IDC по исследованиям в области инфраструктуры для систем ИИ и аналитики больших данных.

Компания Paige.AI задалась целью произвести революцию в области диагностики и лечения онкологических заболеваний с использованием ИИ. Краеугольным камнем выявления рака является клиническая лабораторная диагностика. Однако в большинстве случаев постановка диагноза основана на выполняемых вручную субъективных процедурах, разработанных более века тому назад. С использованием ИИ Paige.AI стремится избавить клиническую диагностику от преобладающих сейчас методов качественной оценки, переведя ее на более эффективные количественные методы.

«Данные — это топливо для ИИ-революции. Имея доступ к одному из крупнейших в мире архивов информации по лабораторной диагностике опухолей, нам потребовалась самая передовая из доступных на рынке инфраструктура глубинного обучения, чтобы превращать огромные объемы данных в клинически сертифицированные ИИ-приложения, — сказал Томас Фукс, основатель, научный руководитель Paige.AI. — Именно поэтому мы воспользовались Nvidia DGX1 и Pure Storage FlashBlade. Мощный комплекс из DGX1 и FlashBlade ускоряет выполнение нашей миссии стать катализатором перемен в медицинской отрасли с использованием ИИ».

По признанию представителей ElementAI, корпоративной платформы для создания ИИ-решений, основанной одним из трех пионеров в области глубинного обучения, Йошуа Бенджо, AIRI — это ускоритель сложных ИИ-проектов в компаниях любой отрасли.

«Решение AIRI — это головокружительный прорыв в возможностях использования ИИ в компаниях, оно устраняет барьеры с инфраструктурными сложностями и расчищает путь для ускорения ИИ-инициатив в любых организациях, — отметил Джереми Барнс, главный архитектор ElementAI. — AIRI построено на базе тех же фундаментальных решений, которые в ElementAI используются как внутри компании, так и для наших клиентов, — я имею в виду суперкомпьютеры Nvidia DGX1 и платформу хранения Pure Storage FlashBlade. Мы воодушевлены сотрудничеством с Nvidia и Pure Storage, решения которых позволяют нашим клиентам сократить сроки окупаемости и следовать нашей миссии предоставить ИИ всем компаниям».

Для организаций, подобных Global Response, ИИ создает условия для трансформации бизнес-модели. Благодаря Pure Storage и Nvidia, в Global Response начали разработку современной системы для call-центра, которая в реальном времени расшифровывает и анализирует звонки в службу поддержки клиентов. За счет ускорения решения клиентских вопросов достигается сверхвысокий уровень обслуживания потребителей, что чрезвычайно важно в условиях нынешнего роста ожиданий относительно персонализации взаимодействия.

«Мы достигли переломного момента, когда использование ИИ на всех уровнях нашей организации стало жизненно важным фактором дальнейшего успеха нашего бизнеса, — сказал Стивен Шустер, CoCEO Global Response. — Нам нужно было двигаться быстро, но все тормозила сложная в развертывании инфраструктура для приложений ИИ. Чтобы по-настоящему и полномасштабно запустить системы ИИ, нам нужно было построить простой фундамент, достаточно мощный, чтобы обслуживать всю организацию. Таким фундаментом и стала инфраструктура AIRI. Все вопросы и сложности, связанные с ИИ, сегодня устранены благодаря решению, интегрирующему самое современное ПО и оборудование, которое позволило нашим командам вводить новые системы в эксплуатацию не за несколько недель или месяцев, а за считанные часы».