Microsoft Research объявила о создании системы машинного перевода, работающей не хуже человека

Группа ученых Microsoft Research сообщила, что созданная ими система машинного перевода с китайского на английский успешно прошла тест newstest2017, который включает в себя две тысячи предложений, взятых из профессионально переведенных новостных статей. Такие стандартизированные тесты широко применяются при разработке систем искусственного интеллекта и помогают внести объективность в оценку их работы.

Также были приглашены и внешние эксперты, владеющие обоими языками – они оценили результаты искусственного интеллекта при переводе предложений из выборки, сравнивая их с двумя профессиональными переводами.

Достичь таких успехов помогли недавние открытия в области нейросетей. В распоряжении ученых с каждым годом оказывается все больший набор разнообразных техник, комбинирование которых позволяет улучшить результаты. Например, один из приемов работы с искусственным интеллектом – это «двойное обучение». Система переводит фразу с китайского на английский, а человек переводит результат обратно на китайский – примерно, как если бы учитель обратно переводил для ученика фразу, чтобы тот понял свою ошибку.

Впереди у ученых еще много работы: в частности, они планируют добавить новые языковые пары и добиться схожих результатов в переводе текстов на более широкие темы.

Летом 2017 г. сотрудники Microsoft Research объявили о создании нейросети, которая при определенных условиях превосходит по возможностям человека в задаче распознавания английской речи. Ранее искусственный интеллект от Microsoft также побил мировой рекорд в Ms. Pac-Man.