Huawei отчиталась о росте чистой прибыли на 28,1% по итогам 2017 года

Huawei опубликовала ежегодный финансовый отчет за 2017 г., который свидетельствует о значительном росте бизнеса компании. Суммарная годовая выручка составила 603,6 млрд юаней ($ 92,5 млрд по среднегодовому обменному курсу), что на 15,7% больше по сравнению с прошлым годом. При этом чистая прибыль компании составила 47,5 млрд юаней ($ 7,3 млрд) и выросла на 28,1% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Кроме того, общие инвестиции компании в научно-исследовательскую работу за последнее десятилетие превысили 394 млрд юаней ($ 60,4 млрд).

«Возможности и вызовы в современном мире появляются быстрее, чем когда-либо ранее, и непрерывные инновации — единственный способ, который позволяет нашей компании сохранять лидирующие позиции. В течение следующих 10 лет Huawei продолжит наращивать инвестиции в технологические разработки: ежегодно мы будем вкладывать в научную деятельность более 10 млрд долларов. Кроме этого, Huawei будет активно стремиться к новым сотрудничествам, привлекать и развивать таланты, а также сконцентрирует усилия на новых исследованиях. Мы хотим, чтобы все отрасли становились все более цифровыми и интеллектуальными», — сказал действующий генеральный директор компании Huawei Кэнь Ху (Ken Hu).

На долю Huawei Carrier BG в 2017 г. пришлось 297,8 млрд юаней ($ 45,7 млрд) выручки, что на 2,5% больше, чем год назад. При этом деятельность группы была сосредоточена на развитии потенциала существующих сетей, а также на создании новых возможностей в сегментах видео, интернета вещей и облачных технологий.

Huawei Enterprise BG получила 54,9 млрд юаней ($ 8,4 млрд) выручки благодаря инновационным разработкам в области облачных решений, больших данных, кампусных сетей, дата-центров, интернета вещей и в других сегментах бизнеса. Она также помогала внедрять свои передовые инструменты представителям различных вертикальных отраслей. Рост выручки по сравнению с 2016 г. составил 35,1%.

Наконец, подразделение Huawei Consumer BG продемонстрировало значительный рост на ключевых рынках. В 2017 г. было отгружено в общей сложности 153 млн смартфонов под брендами Huawei и Honor, что позволило получить годовой доход в объеме 237,2 млрд юаней ($ 36,4 млрд). Этот показатель на 31,9% превосходит прошлогодний результат.

Кроме того, в 2017 г. Huawei создала подразделение Cloud Business Unit, которое запустило 99 облачных сервисов и более 50 решений. Компания также представила платформу и заключила более 2 тыс. партнерств в сегменте облачных сервисов.

«Согласно нашим прогнозам 2018 г., такие технологии, как интернет вещей, облачные вычисления, искусственный интеллект и 5G, получат широкое распространение. В ходе этих преобразований Huawei будет оставаться лидером технологических инноваций и трансформации бизнеса. Что еще важнее — мы будем уделять особое внимание реальным вызовами, с которыми сталкиваются наши клиенты на пути цифровой трансформации. Наша цель — помочь им преодолеть эти проблемы и добиться успехов в бизнесе. Прежде всего, мы стремимся, чтобы каждый человек, семья и организация приняли участие в процессе цифровой трансформации для создания полностью подключенного, интеллектуального мира», – отметил Кэнь Ху.