ФСК ЕЭС сообщила об охвате цифровыми каналами связи 83,7% энергообъектов по итогам 2017 года

Протяженность базовой технологической сети связи ФСК ЕЭС, входящей в группу «Россети», – волоконно-оптических линий (ВОЛС) – в 2017 г. увеличилась до 73,6 тыс. км.

К 2025 г. ее планируется расширить до 105 тыс. км, что наряду с другими современными телекоммуникационными технологиями позволит охватить порядка 90% подстанций компании цифровыми каналами связи. Это повысит качество управления инфраструктурой, надежность электроснабжения потребителей, поспособствует оптимизации операционных затрат.

Цифровые каналы связи необходимы для передачи ключевой корпоративной и технологической информации, включая данные учета, показатели работы энергоинфраструктуры в реальном времени и пр. Создается возможность для реализации технологий «интеллектуальной сети» и решений цифровой подстанции. Непосредственно ВОЛС служит основой для развития телеуправления объектами в удаленном режиме – одного из ключевых направлений цифровизации ФСК ЕЭС.

До 2021 г. будет реализовано телеуправление на 93 подстанциях ФСК ЕЭС. Также до 2025 г. планируется выполнить 32 цифровых проекта, связанных с комплексным внедрением цифровых решений на энергообъектах.