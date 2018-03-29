«Тинькофф Банк» запустил сервис безопасных расчетов между физическими лицами и реализовал его на платформе для размещения объявлений Avito.

Сервис позволяет физическим лицам рассчитываться за покупаемые товары полностью в безналичной форме. Сервис защищает обоих участников сделки: покупателя от того, что товар не будет доставлен, а продавца – от того, что товар не будет оплачен. Покупателю, чтобы совершить покупку, достаточно будет ввести на Avito реквизиты банковской карты, после чего соответствующая денежная сумма будет заморожена до момента получения товара.

Денежные средства с карты покупателя будут автоматически списываться и зачислены на счет продавца только после того, как он получит товар и убедится, что тот соответствует описанию и не получил повреждения в процессе доставки.

«Мы последовательно движемся к тому, чтобы победить наличные там, где еще недавно они были основным средством расчетов – в сфере сделок между физическими лицами. Новый сервис безналичных расчетов, реализованный «Тинькофф Банком», намного удобней, безопасней и выгодней для обоих участников сделки – покупателя и продавца. Кроме того, он позволяет надежно и безопасно провести оплату за товар даже при его доставке в другой регион», – отметил руководитель управления платежей и переводов «Тинькофф Банка» Сергей Хромов.