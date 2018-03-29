Teradata и NVIDIA займутся совместными разработками ИИ и глубокого обучения

Консалтинговая группа корпорации Teradata Think Big Analytics присоединилась к партнерской программе компании NVIDIA. Графические процессоры NVIDIA широко используются в задачах глубокого обучения и искусственного интеллекта (ИИ), а также в приложениях для ускоренного анализа данных. Благодаря сотрудничеству, Think Big Analytics поможет клиентам, которые нацелены на расширение своих инициативных программ в области ИИ, оптимизировать технологии глубокого обучения для их использования на своем предприятии и координации стратегий выхода на рынок.

Согласно опросу агентства Vanson Bourne, большинство представителей 260 крупных глобальных организаций считает, что основными препятствиями на пути внедрения технологий ИИ в корпоративной среде являются отсутствие соответствующей ИТ-инфраструктуры и нехватка квалифицированных специалистов. Объединение усилий двух поставщиков услуг с большим опытом работы в области ИИ позволит решить эти проблемы.

Think Big Analytics стала одной из первых крупных глобальных консалтинговых компаний, присоединившихся к партнерской сети NVIDIA. Teradata, специализирующаяся исключительно на технологиях обработки и анализа данных, будет взаимодействовать с компанией NVIDIA в области разработки решений для повышения эффективности в таких отраслях, как банковская деятельность и страхование, автомобилестроение, обрабатывающая промышленность, телекоммуникации, здравоохранение, розничная торговля, СМИ и индустрия развлечений, туризм и транспорт. Teradata стала участником этой программы с жесткими критериями отбора благодаря богатому опыту в области практического применения технологий глубокого обучения, включая услуги по ускорению технологий ИИ, в большинстве которых уже используются графические процессоры NVIDIA.

«Мы наблюдали, как за счет применения алгоритмов глубокого обучения на базе графических процессоров NVIDIA повышается эффективность деятельности, – отметил Атиф Курейши, вице-президент по развитию новых практик компании Think Big Analytics. – В рамках этого партнерства мы формализуем применение технологий на базе NVIDIA, расширяя для наших высококвалифицированных специалистов по исследованию данных и инженеров доступ к разработкам и экспертизе компании NVIDIA и формируя при этом цикл положительной обратной связи, способствующий созданию новых продуктов в обеих компаниях».

Консультанты Teradata получат доступ к учебным материалам, ресурсам поддержки и технологическим инструментам компании NVIDIA. Это позволит им обеспечить эффективное применение клиентами решений в области ИИ на основе вычислительной платформы NVIDIA для ИИ. Для клиентов в банковской сфере это означает возможность выявлять участившиеся случаи мошенничества, обеспечивая формирование более тесных связей с клиентами. Производители, использующие технологии ИИ, смогут получать данные из интеллектуальных систем и настраивать эти системы за несколько минут, а не месяцев, что способствует повышению производительности при одновременном снижении затрат ресурсов. Объединение вычислений с помощью технологии ИИ NVIDIA и услуг Teradata в этих и многих других отраслях приведет к сокращению периода окупаемости инвестиций при внедрении технологий глубокого обучения и ИИ.

«Большинству компаний необходимо, чтобы разработки в области ИИ обеспечивали удовлетворение конкретных потребностей их бизнеса, однако на сегодняшний день наблюдается нехватка квалифицированных специалистов в области ИИ, – сказал Крейг Вайнштейн, вице-президент организации партнеров NVIDIA. – Мы рекомендуем компаниям пользоваться услугами партнеров-консультантов, таких как Teradata, которые понимают, как технологии ИИ могут способствовать повышению эффективности деятельности, и обладают большим опытом использования наших графических процессоров для ускорения процесса создания среды ИИ и достижения ощутимых результатов с помощью технологий глубокого обучения и углубленной аналитики».