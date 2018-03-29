Schneider Electric представила ИБП APC Easy UPS On-Line SRV

Schneider Electric представила новую серию универсальных источников бесперебойного питания APC Easy UPS On-Line серии SRV. Три модели ИБП, SRV3KI, SRV6KI и SRV10KI, входящие в состав линейки, обладают мощностью 3000 ВА (2400 Вт), 6000 ВА (6000 Вт) и 10000 ВА (10000 Вт). Во втором квартале этого года будут выпущены ещё два ИБП этой серии: SPV1KI и SRV2KI, мощностью 1000 и 2000 ВА соответственно. Все модели линейки входят в среднеценовой сегмент, что является уникальным предложением для устройств с технологией двойного преобразования (топология On-Line).

ИБП APC Easy UPS On-Line предназначены для обеспечения бесперебойной работы критически важных элементов инженерной инфраструктуры компании: сетевого оборудования, центров обработки данных, устройств VOIP и VSAT, систем визуализации и мониторинга, а также всевозможных промышленных комплексов. Все устройства серии гарантируют непрерывную деятельность предприятий малого и среднего бизнеса, удалённых подразделений крупных корпораций, образовательных и медицинских учреждений, муниципальных и негосударственных организаций.

Зачастую такие пользователи могут столкнуться с проблемами, связанными с техническим несовершенством системы электоснабжения. ИБП APC Easy UPS On-Line серии SRV спроектированы для эксплуатации в сложных условиях — широкий диапазон входного напряжения (от 160 В до 280 В - SRV3KI и от 176 В до 300 В – SRV6KI, SRV10KI) позволяет им выполнять свои задачи при нестабильном питании. Старшие модели (SRV6KI и SRV10KI) оснащены функцией EPO, которая позволяет экстренно отключить электропитание.

Устройства линейки имеют высокий коэффициент мощности — от 0,8 для младших моделей до 1 для старших. При этом коррекция коэффициента входной мощности составляет 0,95, что позволяет сократить эксплуатационные расходы, используя меньшее количество генераторов и кабелей, а функция интеллектуального управления аккумуляторами с температурной компенсацией продлевает срок службы батарей и повышает надёжность системы резервного питания. Также ИБП оснащены выключателями для защиты от перенапряжения, что исключает возможные повреждения его компонент.

Время работы ИБП под полной нагрузкой составляет от двух до четырёх минут, а перезарядка до 90% ёмкости занимает от трёх до четырёх часов. Даже в проблемных сетях этого времени достаточно для обеспечения стабильной работы подключенного оборудования.

Относительно небольшие размеры устройств делают их нечувствительными к месту размещения: они могут быть установлены как в небольшом офисе, так и в производственном помещении.

Все устройства серии используют технологию двойного преобразования (On-Line). Это решение позволяет обеспечить идеальное выходное напряжение при практически любых неполадках в электросети и добиться отсутствия разрыва при переключении из нормального режима в автономный и обратно, гарантируя отсутствие переходных процессов.

Устройства APC Easy UPS On-Line серии SRV просты в установке и удобны в эксплуатации. Контроль за их состоянием можно осуществлять при помощи ЖК-дисплея, а звуковой сигнал уведомит об изменении мощности электросети и режима работы ИБП. Управление оборудованием может осуществляться через последовательный порт.

«Одна из тенденций рынка ИБП — рост спроса на качественные и функциональные устройства средней ценовой категории. Выпуск новой линейки — ответ компании Schneider Electric на растущие потребности небольших предприятий и организаций, расширяющий её присутствии в этом сегменте. Устройства APC Easy UPS On-Line серии SRV могут успешно эксплуатироваться в проблемных сетях питания, быстро перезаряжаются после частых отключений и эффективно работают в режиме экономичного потребления энергии. При всех этих достоинствах они отличаются невысокой ценой, что делает их доступными широкому кругу потребителей», — отметила Анна Мизиева, менеджер по развитию бизнеса однофазной продукции подразделения IT Division компании Schneider Electric.