J’son & Partners Consulting сообщила о росте российского рынка легальных видеоуслуг на 45%

J’son & Partners Consulting представила результаты исследования: «Атлас рынка легальных видеосервисов России 2015-2021 гг. Итоги 2017 г».

В исследовании проанализированы видеосервисы России, оказывающие доступ к легальному контенту (VOD - видео по запросу) через абонентскую приставку или посредством ОТТ (без привязки к сети оператора). Были изучены четыре модели монетизации видеосервисов: AVOD, TVOD, SVOD, EST. 49 компаний в исследовании разделена на следующие группы: онлайн-кинотеатры, телеканалы, операторы, платформы цифровой дистрибуции.

По итогам 2017 г. объем российского рынка легальных видеосервисов достиг 15,89 млрд. руб. без НДС (+42% к предыдущему году). Общая выручка игроков по рекламной модели выросла на 37,3%, а по всем платным моделям - на 49,6%. Согласно оценкам J'son & Partners Consulting, к 2021 г. доходы рынка легальных видеосервисов могут увеличиться до 34,3 млрд. руб. При этом среднегодовой темп прироста в 2018-2021 гг. составит 21%.

Индустрия онлайн-видео растет во всем мире (+26% в доходах за 2017 год). За счет стабильности валютного курса доля российского рынка в общемировых доходах выросла с 0,5% в 2016 г. до 0,6% в 2017.

За год в структуре рынка произошли очередные важные изменения. Наиболее распространенной моделью монетизации остается AVOD, но ее доля снизилась с 60,5% до 58,5%. Опережающими темпами растет подписка (доля рынка увеличилась с 11,2% до 18,1%), что переместило ее уже на 2 место. Онлайн-кинотеатры занимают долю рынка в 71,6% (11,37 млрд. руб. без НДС). За 2017 г. список операционно прибыльных компаний снова увеличился. Телеканалы нарастили долю рынка до 12% (до 1,91 млрд. руб.) и переместились на второе место. Доля рынка операторов составила 11,5% (1,83 млрд. руб.). 780 млн. руб. (4,9% рынка, уменьшение на 1 п.п.) заработали платформы цифровой дистрибуции.